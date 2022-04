Nieuws gemist? Vitesse op weg naar play-offs Europees voetbal na winst op Cambuur en circusbeer uit Oekraïne komt naar Ouwehandsdierenpark

Enorm veel ziekmeldingen door corona én griep | Het ziekteverzuim door griep en corona is momenteel enorm: in jaren waren er volgens verzekeraar Interpolis niet zóveel ziekmeldingen als nu. Ook lijkt de griep er nu steviger in te hakken, getuige de vele mensen die er meerdere dagen compleet door geveld zijn. Maar dat is niet zo. Nog niet.

Charles Leclerc slaat groot gat met uitgevallen Max Verstappen | De Grand Prix van Australië is op een drama uitgelopen voor Max Verstappen. De wereldkampioen viel voor de tweede keer dit seizoen uit. Zijn grootste concurrent Charles Leclerc won onbedreigd en staat voorlopig op eenzame hoogte. Verstappen heeft de titel zelfs al opgegeven.

Volledig scherm Max Verstappen moest de strijd staken in Melbourne. © AFP

Scholieren belagen Duitse politie bij feest | Een afstudeerfeest van zo’n 500 jongeren in het Duitse Barlo is zaterdagavond compleet uit de hand gelopen. Agenten zijn belaagd door 20 tot 30 feestgangers. De politie kreeg vlak voor middernacht een melding van een vechtpartij in het restaurant net over de grens bij Aalten.

Russen kampeerden maand in radioactief bos Tsjernobyl: ‘Ze negeerden onze waarschuwing’ | Roekeloos. Zo omschrijft het personeel van de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl het gedrag van de Russische troepen die meer dan een maand de nucleaire site bezetten en vorige week de aftocht bliezen. Ze verstoorden de aangetaste grond met hun zware tanks, groeven loopgraven, bouwden bunkers en kampeerden een maand lang in een radioactief bos.

Kroegbazen in Brabant kennen jeugd niet meer terug: ‘Lijkt wel of ze zijn losgeslagen’ | Wat is er toch aan de hand met de uitgaande jeugd ná de lockdowns? Kasteleins van jongerencafés in Brabant kunnen er niet over uit. „Het lijkt wel of de jeugd is losgeslagen.”

Volledig scherm Een eerdere editie van Mega Park XXL in het Schijndelse City Theater. © Jan Zandee/Fotobureau Bolsius. © jan zandee

Zeker twee doden, tien zwaargewonden bij busongeluk op E19 naar Breda, chauffeur onder invloed van drugs | Een Franse bus op weg naar Amsterdam is vlak voor het bereiken van de Nederlandse grens verongelukt op de E19 onder Breda. De touringcar kantelde en crashte vervolgens tegen de betonnen vangrail. Er zijn minstens twee doden en tien zwaargewonden. Het Belgische parket heeft bekendgemaakt dat de chauffeur onder invloed van drugs verkeerde.

Man slaat zijn vrouw tegen de grond en schopt haar bewusteloos bij ruzie in parkeergarage | Een hevige ruzie in een parkeergarage in Tilburg leidde zaterdagmiddag tot de aanhouding van een 30-jarige man uit Roosendaal. Kort daarvoor had hij zijn vrouw geslagen en tegen haar hoofd geschopt.

Openda velt zwak Cambuur: Vitesse op weg naar play-offs om Europees voetbal | Een goal van Loïs Openda heeft Vitesse voor het eerst sinds eind februari weer een zege opgeleverd. De Belg velde zondagmiddag, voor 90 uitgenodigde Oekraïense vluchtelingen, een zwak Cambuur. De Arnhemse club blijft daarmee op plek zes in de eredivisie staan en koerst af op de play-offs om Europees voetbal.

Volledig scherm Lois Openda viert zijn doelpunt met bankzitter Romaric Yapi. © Pro Shots / Paul Meima. © Pro Shots / Paul Meima

Fotofinish beslist Amstel Gold Race: Kwiatkowski blijft reeds gefeliciteerde Cosnefroy nipt voor | Michal Kwiatkowski heeft z’n tweede Amstel Gold Race gewonnen. De Pool van Ineos Grenadiers bleef Benoît Cosnefroy millimeters voor. De Fransman werd eerst tot winnaar uitgeroepen, maar het was de wereldkampioen van 2014 die aan het langste eind trok. Mathieu van der Poel moest genoegen nemen met de vijfde plaats.

Circusbeer uit Oekraïne komt naar Berenbos in Ouwehandsdierenpark | Stichting Bears in Mind is op dit moment druk bezig een bruine beer uit Oekraïne te evacueren die al 18 jaar in erbarmelijke omstandigheden leeft. De situatie van de voormalige circusbeer is door de oorlog zo verslechterd, dat de stichting alles op alles heeft gezet om haar zo snel mogelijk uit het oorlogsgebied weg te halen.

‘Ride out’ met honderden ‘supercars’; autospotters storten zich op Heteren | Honderden ‘supercars’ hebben zich zondag bij autostylebedrijf Next Level aan de Weerbroek in Heteren verzameld voor een tourrit. Ook spotters van bijzondere auto’s kwamen als bijen op de honing af.

Van het Russisch gas af is voor het ene land makkelijker dan de ander | Eerder deze week riep het Europees Parlement op tot een totale ban op Russische olie en gas. De wil om Russisch gas uit te bannen is er, maar daadwerkelijk stoppen is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hoe pakken Europese landen het aan?

Macron wint eerste ronde van Franse verkiezingen, verschil met Le Pen is klein | Zittend president Emmanuel Macron heeft zondag de meeste stemmen behaald in de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen. De rechtse Marine Le Pen eindigde als tweede en gaat met Macron door naar de tweede ronde.

Steeds meer mensen met geldzorgen: eerst kribbig, dan depressief | Het dagelijks leven wordt duurder door het hoogste inflatiecijfer sinds 1976. Bijna iedereen moet opletten. Maar de groep bij wie het én niet uit de lengte kan én niet uit de breedte, die groeit flink, merken hulpverleners.