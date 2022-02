Nieuws gemist? Vladimir Poetin dreigt met nucleaire wapens en Vitesse wint weer de Gelderse derby

NUCLEAIRE WAPENS OP SCHERP | De Russische president Vladimir Poetin heeft de militaire leiding opgeroepen om nucleaire ‘afschrikkingsmiddelen’ op scherp te zetten. Het gaat onder meer om wapens. Volgens Poetin heeft het westen zich schuldig gemaakt aan ‘onvriendelijke stappen’ tegen zijn land sinds de Russische invasie in Oekraïne.

TAAI VERZET | Vladimir Poetin dacht dat hij Oekraïne wel ‘even’ zou veroveren. Maar in plaats van met bloemen, werden zijn troepen met molotovcocktails opgewacht. Heeft de Russische president het dan echt zo verkeerd ingeschat? Meende hij echt dat dit een walk-over zou worden? ,,Hij dacht dat we hem met bloemen zouden verwelkomen, we staan klaar met molotovcocktails”, zei de Oekraïense oud-president Petro Porosjenko zaterdag op de Britse zender Sky News. Hij had een pistool bij zich voor wie nog twijfelde.

TOTAAL KRANKJORUM | Zowel in de Eerste als in de Tweede Kamer wordt geschokt gereageerd op de pro-Russische uitspraken van Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet. Volgens senator Henk Otten, de voormalige nummer twee van Baudet, heeft het er alle schijn van dat hij ‘speelbal is van een vijandelijke mogendheid’. Ook zijn eigen partijgenoot Theo Hiddema valt hem af: ,,Ik ben te lang naar school gegaan om dit soort dingen klakkeloos langs me heen te laten gaan.’’

CARNAVAL IN CRISISTIJD | Oorlog of niet, in veel plaatsen werd dit weekend wel 'gewoon’ carnaval gevierd. Zoals in Groesbeek, het ‘Keulen van Gelderland’, waar carnaval een groot ding is. Normaal gesproken dan: dit jaar is het met de coronamaatregelen die er nog zijn, het pas laat bekend worden dat het volksfeest door kon gaan én de oorlog in de Oekraïne op de achtergrond wel anders dan anders. ,,Oekraïne zit toch in je achterhoofd”, vertelt de 63-jarige Dorien Schoenmakers. Toch werd het een feestelijke dag in het carnavalsdorp.

STEIGER VALT OM | Bij een ander carnavalsevenement - de Knakworstrennen in Beugen - zijn zondagmiddag vijf mensen gewond geraakt doordat een stellage van steigermateriaal door een windvlaag omver werd geblazen. Na overleg met vooral de slachtoffers is besloten het festijn voort te zetten. Dus was er ‘gewoon’ een Knakworstkoning in het Noord-Brabantse dorp.

INCIDENTLOZE DERBY | Vitesse heeft ook de tweede derby van Gelderland van dit seizoen gewonnen. De ploeg van trainer Thomas Letsch maakte in de tweede helft na een achterstand snel twee doelpunten en besliste de wedstrijd met een omhaal van Alois Oroz: 4-1. Na de tumultueuze eerste derby van dit seizoen - weet je nog? Een ingestorte tribune, rellen en veel provocaties - bleef het deze keer rustig in en rond het stadion in Arnhem.

KERMISONGELUK WORDT RECHTSZAAK | Op 22 maart dient in Den Bosch de strafzaak tegen de eigenaar van de kermisattractie waarin Wijchenaar Marco van As een been verloor. De man wordt verdacht van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door schuld. Hoe zat het ook alweer met het geruchtmakende ongeluk?

