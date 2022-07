Nieuws Gemist? Vleesrestaurant Loetje komt met 3D-vegabiefstuk en vrouw overlijdt na geëscaleerde verkeersruzie

HITTEGOLF AANSTAANDE | Het wordt warm, komende week. Mogelijk zelfs met tropische temperaturen. Vitens ziet dan al snel het drinkwaterverbruik flink toenemen en roept daarom nu op om zuinig te zijn met drinkwater.

MOOI WARK TERUG NAAR DE ZWARTE CROSS | De Drentse boerenrockband Mooi Wark staat voor het eerst in meer dan tien jaar weer op de Zwarte Cross. De rockers waren sinds 2011 niet meer welkom op het festival na een ‘graspolincident’.

WONINGEN IN BRAND | In drie woningen aan de Sperwerstraat in de Arnhemse wijk Geitenkamp heeft donderdagmiddag een grote brand gewoed. De brand is vanuit de middelste woning overgeslagen naar twee naastgelegen huizen.

BURENRUZIE ESCALEERT | Een al jaren etterende ruzie tussen een echtpaar en hun buurman in Haarlem is zelfs na bemoeienis van tv-rechter mr. Frank Visser volledig uit de hand gelopen. In een lokale supermarkt liepen de gemoederen tussen beide partijen dusdanig hoog op dat er met een hamer op iemands hoofd werd geslagen. Een kort geding moet eindelijk een einde maken aan het slepende conflict.

DE ZWARTE CROSS IS LOS | De Zwarte Cross is terug van weggeweest. Na twee jaar afwezigheid is het grootste festival van Nederland begonnen. Voor de 30.000 campinggasten worden sinds 14.00 uur vanmiddag de eerste optredens gegeven. Volg hier het laatste nieuws!

VEGAVLEES UIT DE 3D-PRINTER? | De woorden ‘Loetje’ en ‘vegetarisch’ verhouden zich tot elkaar als water en vuur. Het restaurant staat bekend om zijn stukken vlees in jus en sneeën witbrood. Of stond? Want Loetje heeft sinds enkele weken een 3D geprinte biefstuk op de kaart staan, helemaal plantaardig. Om erachter te komen hoe die smaakt, namen onze verslaggevers de proef op de som in Nijmegen.

TOM PIDCOCK WINT ETAPPE | Tom Pidcock heeft de twaalfde etappe in de Tour de France gewonnen. De Brit maakte deel uit van een vroege vlucht en reed op Alpe d’Huez weg bij onder anderen Louis Meintjes en de verrassend sterke Chris Froome. Bij de klassementsmannen probeerde Tadej Pogacar het klassementsleider Jonas Vingegaard meerdere malen moeilijk te maken, maar de Deen gaf niet toe.

PRESIDENT SRI LANKA NEEMT ONTSLAG | Na maanden van antiregeringsprotesten heeft de inmiddels gevluchte president van Sri Lanka zijn ontslag ingediend. De stap van Gotabaya Rajapaksa zou de rust moeten herstellen, is de hoop in het Aziatische land dat gebukt gaat onder enorme economische problemen.

BOERIN ANNEMIEK ZOEKT EEN MAN | Een opvallende verschijning in de kilometerslange caravan-file deze donderdag: boerin Annemiek uit Boer Zoekt Vrouw. De Drentse komt het hele weekend feesten op de Zwarte Cross.

BOEREN PROTESTEREN BIJ AZC | Het honderdtal trekkers dat zich verzamelde bij het centrale aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is weer weg. De boeren waren rond 15.00 uur in Ter Apel, om 16.00 uur was de laatste trekker weer vertrokken. De boeren meldden zich in Ter Apel omdat ze zich ‘niet meer welkom voelen’, aldus een woordvoerder.

VERKEERSRUZIE FATAAL | Bij een volledig geëscaleerde verkeersruzie in Lith is woensdagavond een 38-jarige vrouw uit die plaats zo ernstig gewond geraakt dat ze later die nacht is overleden. Een 69-jarige vrouw uit Oss is inmiddels aangehouden, aldus de politie.