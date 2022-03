Nieuws gemist? Vliegtuig met 132 passagiers stort neer, Superboeren moeten zuipen en stel besteedt 1000 euro aan boodschappen

Nieuws update

VROUW ONTKENT OPZET DODELIJK AANRIJDING De 36-jarige vrouw uit Ede die betrokken was bij het fatale ongeval in Ede, waarbij een 64-jarige man uit Gaanderen overleed, ontkent in eerste instantie dat ze de man opzettelijk heeft aangereden. Ze stelt volgens ingewijde bronnen dat ze in paniek is geraakt. Inwoners van Ede reageren geschokt, zie video hieronder.

OVERMARS HEEFT NIEUWE CLUB Marc Overmars heeft niet lang moeten wachten totdat hij weer aan het werk kon. De bij Ajax door wangedrag in diskrediet geraakte technisch directeur gaat aan de slag bij het Belgische FC Antwerp.

SUPERBOEREN MOETEN ZUIPEN De spelers van De Graafschap moeten met z’n allen een keer goed gaan drinken, zodat ze eindelijk kunnen winnen. Vitesse was tenenkrommend slecht en bij NEC hebben ze - terecht? - schoon genoeg van de VAR. Dit en meer wordt besproken bij de Voetbalpodcast van De Gelderlander. Luister hieronder.

DUIZEND EURO PER MAAND AAN BOODSCHAPPEN Bianca en Huub besteden 1000 euro per maand aan boodschappen. Daar schrikken ze van. Lees hier waarom.

Volledig scherm Huub en Bianca. © Arie Kievit

SITUATIE IN OEKRAÏNE Het is nog steeds oorlog in Oekraïne. Dit is de laatste stand van zaken: Oekraïense en Russische delegaties praten vandaag opnieuw via een videoverbinding met elkaar. Bij beschietingen op woonhuizen en een winkelcentrum in de wijk Podil in Kiev zijn zeker zes mensen om het leven gekomen, zeggen lokale autoriteiten. De Oekraïense president Volodimir Zelenski gaat binnenkort de Tweede Kamer via een videoverbinding toespreken. Oekraïense burgers kunnen maandag op acht plaatsen belegerde steden verlaten. Daarover zijn afspraken gemaakt. Lees al het laatste nieuws over de oorlog in ons liveblog.

PASSAGIERSVLIEGTUIG STORT NEER Een vliegtuig met 132 inzittenden is neergestort in het zuiden van China. Luchtvaartmaatschappij China Eastern heeft bevestigd dat er doden zijn gevallen. Er zijn geen details gedeeld over het aantal slachtoffers. Aan boord zaten 123 passagiers en negen bemanningsleden.

JEHOVA’S UITGESLOTEN De Belgische rechter veroordeelde vorig jaar de Getuigen van Jehova voor het aanzetten tot discriminatie en haat of geweld tegen ex-leden. Dinsdag dient in Gent het hoger beroep. Ex-Jehova’s in Nederland volgen het strafproces vol spanning, want zij willen dat de sociale uitsluiting ook in Nederland verboden wordt.

BUSJES BOTSEN In Lathum zijn twee bestelbusjes tegen elkaar gereden. Een van de twee busjes was van een postbezorger. Naar verluidt moeten mensen wat langer wachten op hun pakketje.