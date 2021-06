Nieuws gemist? Vliegtuig met parachutisten crasht langs snelweg en burgemeesters woedend om uitspraken De Jonge

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem! De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van vrijdag 25 juni.

BILAL WAHIB DOET VERHAAL BIJ OP1 | Bilal Wahib zal vanavond voor het eerst praten over de veelbesproken video die in maart van hem opdook. De acteur en rapper schuift aan bij Op1, maakte het programma bekend. De 22-jarige Wahib raakte in maart in opspraak omdat hij een minderjarige jongen tijdens een chatsessie op Instagram vroeg tegen betaling zijn geslachtsdeel te laten zien.

Volledig scherm De Duitse brandweer zocht anderhalve week geleden tevergeefs naar de twee vermiste meisjes © AP

LANGE WACHTRIJEN BIJ TESTSTRATEN | Nog even snel een negatief testresultaat scoren om dit weekend eindelijk weer te kunnen stappen, zo dachten honderden jongeren gisteren en vandaag in onder andere Doetinchem en Ede. Bij teststraten in het hele land stonden lange rijen, mede door technische problemen. De kans bestaat dat door die problemen een hoop jongeren nog een dagje moet wachten voordat ze de hort op kunnen.

PVV VALT OVER UITSPRAKEN AANSTAAND RAADSLID | Nog voor zijn beëdiging als raadslid voor de Arnhemse PVV-fractie, is Bert Geurtz alweer uit de partij gezet. Een interview in De Gelderlander heeft hem de kop gekost. Daarin liet hij onder meer weten tegen het verbieden van de Koran en het sluiten van moskeeën te zijn. Dat is in strijd met het gedachtegoed van PVV-leider Geert Wilders, en dus wist de Arnhemse fractie genoeg.

Volledig scherm Bert Geurtz op de gevoelige plaat voor, wat later bleek, een fataal interview met De Gelderlander © Rolf Hensel

ZWEMMER WORSTELT MET ZWAAN | Vanuit het niets zat het dier bovenop hem, en kreeg hij de ene klap na de andere. Zwemmer Gerrit Jan Soetman uit Enschede raakte donderdag tijdens zijn training ineens in gevecht met een zwaan. Hij kwam er met een hoofdwond nog goed vanaf, maar is niet het enige slachtoffer, zegt manager Guus Wijlens. „Ik werk hier al dertig jaar, het was nog nooit zo erg als nu.”

VLIEGTUIG CRASHT NAAST A50 | Een vliegtuig is vanochtend na een heftige noodlanding in een greppel terechtgekomen langs de A50 bij Apeldoorn. Ze waren nog maar iets maar dan een halve minuut van de grond af toen de motor van het vliegtuig met achttien parachutisten uitviel. Piloot Hans Swellengrebel, sinds 1979 al in de cockpit van vliegtuigen, maakte met het toestel (een eenmotorige Cessna 208 Caravan uit 2000) een noodlanding in een nabijgelegen weiland tegen de snelweg A50 aan. ,,Ik had maar één doel en dat was veilig landen.”

NIEUW ADVIES NEKT BOEREN | Vrijwel alle boeren in de Gelderse Vallei, van Apeldoorn tot aan Wageningen, moeten weg. Alleen ondernemers die op kleinere schaal met oog voor de natuur actief zijn, kunnen blijven. Dat is de strekking van een nieuw advies aan het ministerie. Boeren in de streek zijn getergd en beraden zich op nieuwe acties.

BURGEMEESTERS FURIEUS NA UITSPRAKEN DE JONGE | De uitspraak van demissionair minister Hugo de Jonge dat burgemeesters te weinig hebben gedaan om en derde coronagolf te voorkomen, valt volledig verkeerd in de Achterhoek. ,,Dit is de wereld op zijn kop”, zegt de Doetinchemse burgemeester Mark Boumans. Ook Bruls doet een duit in het zakje: ,,Dat burgemeesters geen besluiten zouden durven te nemen, is absoluut niet zo. Niet prettig dus om dat te lezen als je je al bijna zestien maanden uit de naad werkt in de coronacrisis.”

Volledig scherm Veiligheidsberaad-voorzitter Hubert Bruls kijkt afgelopen jaar toe terwijl minister Hugo de Jonge de pers te woord staat. © ANP © ANP