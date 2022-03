Nieuws gemist? Vluchtte Harry naar Oekraïne om straf te ontlopen? En veel bijval voor uithaal van Peter Pannekoek

ROOKPLUIMEN BIJ F1 | Een oliedepot nabij Djedda, niet ver van het Formule 1-circuit werd vandaag onder vuur genomen tijdens de eerste vrije training. De F1-leiding heeft inmiddels de teams ingelicht dat het raceweekend gewoon door kan gaan, zoals gepland.

Volledig scherm Rookpluimen boven Djedda. © Videostill

BRAND IN SENIORENCOMPLEX | In een appartementencomplex aan de Henk van Tienhovenstraat in Nijmegen heeft vrijdagochtend brand gewoed. De brand was uitgebroken in de keuken van een woning op de derde verdieping. Een baby heeft rook ingeademd en is ter controle naar het ziekenhuis overgebracht.

VLUCHT NAAR HET FRONT? | Het avontuur van Harry Vermeer, die richting Oekraïne vertrok om in het vreemdelingenlegioen te vechten tegen de Russen, eindigt mogelijk in de cel. Niet dat hij ook maar één keer de trekker heeft overgehaald, maar hij wordt verdacht van grof geweld tegen een taxichauffeur op Nederlandse bodem. Vermeer staat niet voor de eerste keer voor de rechter.

Volledig scherm Harry Vermeer (36) vertrekt volgende week woensdag bepakt en bezakt in deze Ford Fusion naar Oekraïne. © Sjaak van de Groep

STAATSONTVOERINGEN | Cabaretier Peter Pannekoek krijgt massaal bijval op sociale media nadat hij de uithuisplaatsingen van kinderen van toeslagenouders ‘staatsontvoeringen’ noemde in Dit was het nieuws. Hij sloeg de spijker op zijn kop over de ruim 1115 kinderen die nog altijd niet thuis zijn, is de consensus. Zowel Peters naam als de hashtags #1115kinderen en #staatsontvoeringen zijn trending op Twitter. Kamerlid Pieter Omtzigt pleit ondertussen voor een meldpunt en onafhankelijk onderzoek.

MINDER VIERDAAGSELOPERS | De Nijmeegse Vierdaagse lijkt na twee coronajaren waarin de wandelmars niet doorging wat aan populariteit te hebben ingeboet. Het aantal inschrijvingen is, nu deze vrijdagmiddag de inschrijftermijn is versterken, blijven steken op tussen de 41.000 en 42.000 lopers. Er konden zich maximaal 49.000 mensen inschrijven: eerdere jaren schreven zich zóveel mensen in dat er zelfs geloot moest worden.

AFSCHEID VAN PIET PAULUSMA | Kijkers en fans namen vanmiddag massaal afscheid van weerman Piet Paulusma in Harlingen. Paulusma overleed zondag op 65-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. In het Entrepotgebouw in de Friese plaats kunnen mensen van 12.00 uur tot 17.00 uur een laatste groet brengen aan het geliefde tv-gezicht.

ORANJE OP WEG NAAR WK | De oefeninterland tegen Denemarken is morgenavond het eerste optreden van het WK-elftal van Oranje. In een nieuwe speelwijze wil de bondscoach zien wat werkt en wat niet. Zelf zit Louis van Gaal weer op de bank, na een negatieve coronatest. ,,Ik hoop meteen op een zo sterk mogelijk Denemarken als eerste tegenstander’’, zegt Van Gaal. ,,Liefst met ook Christian Eriksen erbij. Los van dat zijn comeback een prachtig verhaal is voor hemzelf, is hij ook een uitstekende speler.’’

DRIE DRIELINGEN | Al 49 jaar lang houden Gerrie en Betsie Buiting (beiden 71) drie schapen, maar dit maakten ze nog nooit mee. Alle schapen kregen onlangs een drieling, binnen tien dagen nog wel. Negen gezonde lammetjes huppelen nu door de wei. ,,Ik ben hartstikke trots”, zegt Gerrie stralend. Hij heeft in de bijna halve eeuw dat hij hobbymatig schapen houdt één of twee drielingen gehad. ,,Drie drielingen tegelijk, dat is echt bijzonder”, zegt zijn vrouw Betsie.