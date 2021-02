Nieuws gemist? Vogel zet streep door windmolens en George Kooymans ernstig ziek

CORONA | Hoge besmettingspieken in Ede, Veenendaal en Oude IJsselstreek tekenen de besmettingscijfers van vandaag. In die gemeenten werden in weken niet zóveel nieuwe infecties gemeld als vandaag.



Voor het eerst sinds weken is het aantal nieuwe besmettingen landelijk niet lager dan op dezelfde dag een week eerder. Het RIVM meldt dat er tussen donderdagochtend en vrijdagochtend 4365 positieve coronatests zijn geteld.

TESTSTRAAT DICHT | De coronatestlocatie bij de GGD in Nijmegen gaat zondag dicht. Op de andere locatie in Gelderland-Zuid worden de openingstijden aangepast.



Voor zaterdag naar verwachting de eerste sneeuw gaat vallen, gaan de teststraten dicht: om 17.00 uur. Zondag zijn de openingstijden ook beperkt: testen is dan mogelijk tussen 10.00 en 16.00 uur.



De GGD in Noord en Oost-Gelderland houdt om diezelfde reden zondag de vaccinatielocaties i Doetinchem en Apeldoorn op slot. Wie ingepland stond, kan de prik vrijdag alsnog krijgen.

OVERVAL | Een jongeman heeft vanavond de lokale Kruidvat in Boxmeer beroofd en daarbij een wapen gebruikt. Er zijn geen gewonden gevallen. Volg de laatste berichtgeving over de overval via deze link.



GGZ | Burgemeesters geven vaker toestemming om iemand gedwongen te laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis. In 2019 tekenden in deze regio de burgemeesters 679 keer een zogenoemde inbewaringstelling (IBS). Een stijging van zo’n 8 procent ten opzichte van drie jaar geleden, toen waren het er 620. Dit blijkt uit data die De Gelderlander heeft opgevraagd.



WESPENDIEF | De aanwezigheid van één roofvogelsoort op de Veluwe zorgt ervoor dat de plannen voor ruim zeventig windmolens in Gelderland op losse schroeven staan. Op de Veluwe kan tot 2030 zelfs geen enkele windmolen komen. Het is een keiharde tegenvaller voor de duurzame energie-agenda van de provincie.

Quote Dit is een doodsklap. We hebben altijd gezegd dat we zouden doorgaan tot een van ons zou omvallen Barry Hay, Golden Earring

KOOYMANS | George Kooymans (72), gitarist en oprichter van de legendarische rockband Golden Earring, lijdt aan de progressieve spierziekte ALS. Daarmee is meteen het lot van de 60 jaar oude Haagse band bezegeld. Optreden zit er niet meer in.



SURFGOLF | Kajakkers kunnen hun geluk niet op: door de hoge waterstand van de rivier de Waal is een dijk bij de Spiegelwaal bij Nijmegen overstroomd. Door het hoogteverschil ontstaat een surfgolf.

KIJKTIP | Tot slot nog een kijktip. Het mysterieuze Café L’Amérique in Arnhem staat te koop. Na het overlijden van uitbater Carl Bonatz, gisteren op de dag af 25 jaar geleden, sloot de zaak.



Binnen bleef alles onaangeroerd. Makelaar Björn Gerritsen is overspoeld met reacties.

Volledig scherm Cafe L’Amérique in Arnhem, waar 25 jaar lang de tijd stil stond. © Rolf Hensel

