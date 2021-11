Nieuws gemist? Volgens OMT moeten horeca, theaters en bioscopen straks om 5 uur dicht, het verhaal achter deze spectaculaire maanfoto en de duurste woning van Nederland

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem! De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van donderdag 25 november.

NIEUWE LOCKDOWN Het Outbreak Management Team blijft erbij dat de scholen open moeten blijven, maar wil dat ‘niet-essentiele sectoren’ zoals winkels, horeca, musea en kappers de deuren om 17.00 uur sluiten. Het kabinet beslist morgen of het dat advies volgt.

REGENWATER DRINKEN Wat hebben astronauten van het European Space Agency en de toekomstige bewoners van de Heuvelstraat in Silvolde met elkaar gemeen? Het gebruik van water. De manier waarop er in het renovatieproject in Silvolde wordt omgegaan met water is zelfs zo bijzonder, dat het project is genomineerd voor de Waterinnovatieprijs.

MAANFOTO GESCHOTEN Een foto waarop een vliegtuig twee vette strepen trekt tegen de achtergrond van de maan, is viraal gegaan op internet. Het kiekje, dat fotograaf Jeffrey Groeneweg maandagochtend schoot in zijn achtertuin in Maasdam, heeft zelfs al de interesse gewekt van luchtvaartmaatschappij Easyjet.

Volledig scherm Het vliegtuig van Easyjet onderweeg naar London passeerde de maan op ongeveer 10 kilometer hoogte boven de Hoeksche Waard. © Jeffrey Groeneweg

KAT DOODGEBETEN Intens verdrietig is Corrie Felix om de dood van haar kat, Guusje. Volgens de Arnhemse is het dier doodgebeten door een agressieve hond. Ze maakt zich zorgen. ,,Ik ben niet de enige. Mensen voelen zich niet veilig in de eigen wijk.”

GEVACCINEERD EN IN HET ZIEKENHUIS? Ongevaccineerden die in het ziekenhuis liggen met corona zijn gemiddeld twintig jaar jonger dan patiënten die wel zijn gevaccineerd. En: gevaccineerden die gewoon gezond zijn komen een infectie vrij goed door en belanden tot op heden bijna nooit in het ziekenhuis.

DUURSTE WONING Klein Bentveld in Aerdenhout, lange tijd de duurste woning op Funda, is na vijf jaar verkocht. Het indrukwekkende landgoed ging weg voor een bedrag 15,75 miljoen euro, een miljoen euro onder de oorspronkelijke vraagprijs.

Volledig scherm Bentveldsweg 142 in Aerdenhout © Funda

HET IS EEN MEISJE Beschuit met roze muisjes voor 3JS-zanger Jan Dulles en zijn vrouw Caroline. De twee zijn afgelopen nacht ouders geworden van een meisje, Lina. Dat maakt de zanger bekend op Instagram.