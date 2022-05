Nieuws Gemist? Voor 9 euro ligt vanaf Aalten heel Duitsland aan je voeten; kan Arnhem zonder de Frostbrug?

DODELIJK ONGELUK Op de Rijnbandijk in Kesteren is zaterdagochtend rond 10.00 uur een ernstig ongeluk gebeurd. Een wielrenner kwam daar om het leven door een botsing met een landbouwvoertuig. Het gaat om een 53-jarige man uit Arnhem. Een traumahelikopter landde na het incident, maar alle hulp mocht niet baten.



VERKRACHTING De Amsterdamse kroegbaas Kenneth M. (47) wordt verdacht van het meermaals verkrachten van een 19-jarige medewerkster vorig jaar. M. zat al eerder een celstraf uit: in 1996 werd hij veroordeeld voor betrokkenheid bij de dood van Joes Kloppenburg.



CROKY DE PAPEGAAI Een knalgroene, praatgrage papegaai en een grijze, rustige zeventiger: het zijn onwaarschijnlijke vrienden. Maar Paul Vons (74) en Croky (9) zijn onafscheidelijk. Zelfs tijdens Vons’ fietstochten door de hele regio.



Bij mooi weer stapt Vons wel drie of vier keer per week op de e-fiets om de streek te verkennen. Dan zit Croky op het stuur: in een speciaal papegaaientuigje, zijn poten om een anti-slipmatje geklemd.

BRULS ERNSTIG BEDREIGD Hubert Bruls is in coronatijd ernstig bedreigd. Dat nam zulke heftige vormen aan dat de burgemeester van Nijmegen met zijn gezin zelfs tijdelijk zijn huis moest ontvluchten.



MEER NARCISTEN Nooit waren er in Nederland zoveel narcisten als nu. En dat ziet hoogleraar klinische psychologie Jan Derksen (69) ook niet snel ten goede keren. ‘Zonder dat we het hebben opgemerkt, is er een nieuw type mens ontstaan.’ Lees meer.



STEFAN STRIKT MILJONAIR Stefan Anker (13) wist het vorig jaar wel: papa en mama moesten eens contact opnemen met topondernemer en multimiljonair Pieter Schoen. Volgens de tiener moest hij dé investeerder worden van zijn ouders’ bedrijf. Dankzij een brief werd zijn wens vervuld. ,,Het zijn geen wijsneuzen die je bedrijf herinrichten.”



Na iedere uitzending van Dragons’ Den, een programma waarin ondernemers met hun bedrijf op zoek zijn naar een investeerder zoals Pieter Schoen, krijgt deze rijke zakenman tussen de zeshonderd en duizend berichten van mensen die hem proberen te verleiden geld in hun bedrijf te steken.

Volledig scherm Margreet en Marc Anker van Isolatiespecialist.nl met zoon Stefan bij de bouwplaats van hun nieuwe bedrijfspand. © Merel Klijzing

A73 DICHT, FILES IN BOXMEER | De afgesloten A73 richting Limburg dit weekend, zorgt zaterdag voor files op de aangrenzende A77 en in het dorp Boxmeer.



KAN ARNHEM ZONDER DE JOHN FROSTBRUG? | Zeven weken lang heeft Arnhem deze zomer een brug te weinig. De John Frostbrug uit 1950 is dringend toe aan een grote beurt. En vijftien weken lang kan verkeer daardoor maar beperkt gebruik maken van de ‘brug te ver’.



KINDEREN ONWEL Meerdere kinderen zijn vrijdagavond onwel geworden tijdens het Minor Feest in Wijkhuis de Geseldon in Helmond. Dat meldt de politie. Daarom is het feest vervroegd gestopt.



Rond 22.10 uur gingen de hulpdiensten af op de melding van de onwelwordingen op het feest, waar ongeveer driehonderd kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar aanwezig waren. Politie, ambulance en de brandweer werden opgeroepen. Het wijkhuis werd uit voorzorg geëvacueerd. De brandweer voerde daarna verschillende metingen uit, maar merkte ‘geen bijzonderheden’ op.

OEPS, VERKEERDE DEUR Op zoek naar een man met pistool zaagde een zwaarbewapende eenheid van de politie in Nijmegen de voordeur van Zhang Yi Zhou en Guang Wei Shu open. Oeps! Vergissing.



55 KILO LICHTER In Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid. Shirma Rouse is 55 kilo afgevallen (‘te gek’) en zit nog midden in haar metamorfose. Ze baalt wel van haar grote voeten: ‘Maat 43, dus schoenen met hakken zijn niet te vinden.’



‘Mijn patroon bestaat uit preppen: eten voorbereiden, op tijd koken. Ik drink vooral water, thee en koffie. En ik houd van een bubbeltje: champagne, prosecco, cava; daarin zit van de alcoholische dranken het minste aantal calorieën, dus heb ik een goed excuus.



SPOTGOEDKOOP TREINEN Met de invoering van een gunstig geprijsd OV-kaartje wil de Duitse overheid inwoners stimuleren de trein of bus te pakken. Ook toeristen profiteren; iedereen reist in juni, juli en augustus voor 9 euro. Ongeacht de bestemming.



DE KERS IS BIJNA TERUG Nog een weekje geduld oefenen en dan wordt het eerste kistje vers geplukte Betuwse kersen geveild. De kers, volgens velen de koningin van het Betuws fruit, keert ijzersterk en smakelijker dan ooit terug van bijna weggeweest. Lees meer.

