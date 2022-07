Nieuws gemist? Vrienden rouwen om Niels • Passant ziet lichaam drijven in plas, vermoedelijk van vermiste

VRIENDEN ROUWEN OM NIELS | Beek staat stil bij de dood van Niels, de 20-jarige dorpsgenoot die op de terugweg van de Vierdaagsefeesten verongelukte. In de vriendengroep van Niels heerst vooral het ongeloof. ,,Het was de liefste jongen ooit.”

VERMISTE VROUW MOGELIJK IN PLAS GEVONDEN | De politie heeft maandagnacht en dinsdag gezocht naar een vermiste vrouw in de Kraaijenbergse plassen bij Katwijk. De vrouw uit Nijmegen bleef spoorloos totdat een passant een lichaam zag drijven op het water. Het stoffelijk overschot is waarschijnlijk van de vermiste vrouw. Van een misdrijf is volgens de politie geen sprak.

‘HELE ERNSTIGE SITUATIE’ | Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem moet ‘alle zeilen bijzetten’ om de zorg in het ziekenhuis overeind te houden. Geplande operaties zijn afgezegd, personeel is gevraagd extra te werken of op andere afdelingen aan de slag te gaan en de nood is zo hoog, dat zelfs gepensioneerden zijn gevraagd tijdelijk terug te keren.

SLOOPFLATS OPGEKNAPT VOOR OEKRAÏNERS | In de zoektocht naar woonruimte voor Oekraïense vluchtelingen zet Rotterdam nu ook sloopwoningen in. Zoals in Hoogvliet, waar twee flats tot de sloop plaats gaan bieden aan vluchtelingen. Bewoners van de flats zijn boos: ‘Ze krijgen nieuwe spullen’.

BOERDERIJ NOODGEDWONGEN VERKOCHT | De biologische boerderij in Doornspijk die door de provincie te koop is gezet, was van Ko van Twillert (79). De biologische boer liet zich twee jaar geleden noodgedwongen voor 13 miljoen euro uitkopen door de provincie Gelderland. ,,En nu zegt men: het bedrijf dat wij toen hadden, heeft de toekomst.’’

SEKSEN IN RIJDENDE AUTO | De politie heeft onlangs in het Groningse Leek een wel heel bijzonder incident meegemaakt. Een agent betrapte een stel dat al rijdend seks had. Dat was een spannend (en prijzig) ritje.

EXTRA CORONAGOLF DOOR VIERDAAGSE? | De Vierdaagse, en vooral de bijbehorende zomerfeesten, veroorzaakt in de regio Nijmegen deze zomer een extra coronagolf. Dat beeld bevestigt de GGD Gelderland-Zuid. Nijmegen had gisteren het hoogste aantal besmettingen.