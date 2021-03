Nieuws Gemist? Vrouw (85) ramt met auto gevel van supermarkt; Zwarte Cross prikkelt met naakt

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem: De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van donderdag 4 maart.

Ingo Brugman weet niet of hij de vader is van het babylijkje dat maandag is gevonden in zijn achtertuin. Hoe het heeft kunnen gebeuren weet hij inmiddels wel. Die wetenschap geeft hem rust: ,,Ik heb er vrede mee. Ik weet niet of ik de vader ben en ik weet niet of het een jongen of een meisje was”, zegt de bewoner van de rijtjeswoning aan de Krokusstraat in ’s-Heerenberg.

De ziekenhuizen in Nederland behandelen weer iets minder coronapatiënten dan een dag eerder. Momenteel liggen 1923 mensen in een ziekenhuis vanwege Covid-19. Een basisschool in Limburg is gesloten nadat zes leraren en een nog onbekend aantal leerlingen positief getest zijn op het coronavirus. Lees hier het laatste coronanieuws.

Vol zenuwen komt Werner van de V. uit Beneden-Leeuwen donderdagochtend het Paleis van Justitie in Arnhem binnenlopen. Hij wordt verdacht van de moord op zijn 39-jarige vriendin Carolien. Toch zit hij niet meer achter tralies. Moet hij vandaag, zoals het Openbaar Ministerie zal eisen, voorlopig terug de gevangenis in?

Testpaviljoen Arnhem-Nijmegen, een teststraat XL bij bioscoop Pathé bij Ressen, gaat weer open. Per maandag 8 maart kunnen mensen zich er laten testen op corona. Vooralsnog worden in het testpaviljoen alleen de zogeheten pcr-testen afgenomen met het bekende wattenstaafje. ,,De uitslag daarvan is binnen 48 uur bekend, meestal is dat eerder”, aldus de GGD. Het tweede grote vaccinatiecentrum voor de regio Nijmegen, in Malden, opent sneller dan gedacht. Vanaf volgende week donderdag 11 maart worden de eerste prikken gezet.

Volledig scherm Een van de nieuwe billboards van de Zwarte Cross © Zwarte Cross

De Zwarte Cross vrolijkt mensen op met billboards. De Feestfabriek, de drijvende kracht achter het Achterhoekse festival, heeft door het hele land reclameborden neergezet bij snelwegen, gebouwen en weilanden. De reclame voor het festival is ‘het perfecte anti-gif voor de mineurstemming’, zo klinkt het. De borden, waarop een groep naakte mensen staat met de tekst ‘Wij gaan voor groepsimmuniteit’, moeten het saaie woon-werkverkeer een beetje leuker maken.

Een 85-jarige vrouw is donderdagmiddag met haar auto tegen de gevel van Albert Heijn in Gennep gebotst. Aan de pui van het supermarktfiliaal aan het Wilhelminaplein is veel schade ontstaan door het ongeluk. Het was schrikken, vertelt teamleider Jeffrey Derks van de supermarkt. Opeens reed een auto tegen de pui van de winkel aan. ,,Er waren op dat moment een hoop klanten in de winkel. Bij de balie, vlakbij de pui waar de vrouw tegenaan botste, was iemand aan het werk.”

GroenLinks, VVD en PvdA hebben de samenwerking met D66 in het stadsbestuur van Arnhem opgezegd. De partijen laten in een verklaring weten dat een constructieve samenwerking met de democraten niet mogelijk is, naar hun inzicht. ‘Inhoudelijk zijn er zeker nog veel raakvlakken, maar de manier waarop D66 politiek bedrijft, staat te ver van ons af’, zo laten de drie coalitiepartners weten.

Dex, de zoon van Esther Boek uit Tiel, is 19 als hij wordt opgepakt omdat hij twee meisjes zou hebben verkracht. Pas na 2,5 jaar wordt hij vrijgesproken. ,,Natuurlijk is het terecht dat seksueel geweld veel aandacht krijgt, maar de impact van een valse aangifte is óók ontzettend groot. Een man die beschuldigd wordt, staat meteen met 10-0 achter.”