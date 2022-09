Nieuws gemist? Vrouw bekneld in auto • Poetin dreigt • Vitesse-eigenaar trakteert

WARMTEPOMP, NOG EVEN NIET | Het prijsplafond voor energie pakt niet goed uit voor de verduurzaming. Een warmtepomp is deze winter veel duurder in gebruik dan de cv-ketel, tonen berekeningen aan. ,,Consumenten die fors hebben geïnvesteerd in bijvoorbeeld een hybride warmtepomp, hebben het nakijken.’’



VERWARMING ‘S NACHTS LAGER OF NIET? | Ook al gaan de gasprijzen dalen, het blijft verstandig om zuinig met gas om te gaan. Veel huishoudens zullen door de huidige prijzen al iets minder fanatiek de verwarming opstoken. Maar wat kun je het beste in de nacht doen? TU/e-hoogleraar Han Slootweg geeft tips.



VERGELIJK JE UITGAVEN IN DE GELDMETER | Een gierende inflatie, torenhoge energiekosten, het leven is duurder dan ooit. Wij helpen met de Geldmeter. Een handige online tool waarmee je jouw uitgaven met die van duizenden andere Nederlanders vergelijkt. Doe mee en maak tot en met 3 oktober ook kans op 250 keer gratis boodschappen ter waarde van 50 euro bij Albert Heijn.

Vul de Geldmeter hieronder in en zie waar je geld verdient en geld kunt besparen. Doe mee en maak tot en met 3 oktober ook kans op 250 keer gratis boodschappen ter waarde van 50 euro bij Albert Heijn. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.



PRINSJESDAG, EN NU? | In de miljoenennota vliegen de miljarden aan steun je om de oren, maar of dat nu echt voor iedereen goed nieuws is? De 84-jarige Frits uit Doorwerth heeft nu al een dikke trui aan, voor de bakker uit Doetinchem wordt het ‘heel spannend’ en student Kayleigh uit Nijmegen is ‘heel erg boos’. Lees meer.



BEKNELLING | Bij een ongeval op de Randweg Noord in Wijchen heeft woensdagmiddag een automobilist bekneld gezeten in haar auto. De brandweer moest eraan te pas komen om de vrouw te bevrijden. Lees meer en bekijk de beelden van de hulpverlening.

OEKRAÏNE-UPDATE | Rusland voert per direct een gedeeltelijke mobilisatie in om de strijd in Oekraïne te kunnen voorzetten. De nadruk ligt op reservisten met gevechtservaring, zo kondigde president Vladimir Poetin vandaag aan in een televisietoespraak. Ook dreigde hij met de inzet van nucleaire wapens.



‘DIT IS EEN KEERPUNT’ | ,,Dit is echt een keerpunt’’, zegt Han Bouwmeester, universitair hoofddocent militaire strategie aan de Defensie Academie. ,,Zeker na de laatste veroveringen van de Oekraïners in het noorden is er in het Russische leger paniek uitgebroken. En die paniek is ook doorgedrongen bij het ministerie van Defensie en president Poetin.” Lees meer.



BIDEN HAALT UIT | De Amerikaanse president Joe Biden heeft vanmiddag tijdens zijn toespraak op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York ongemeen fel uitgehaald naar Poetin. ,,Poetin beweert dat hij moest handelen omdat hij werd bedreigd. Maar niemand heeft Rusland bedreigd en niemand behalve Rusland zocht de confrontatie.”



GASPRIJS | Na de toespraak van de Russische president Vladimir Poetin is de prijs voor gas, olie en tarwe de hoogte in geschoten. Handelaars vrezen een escalatie van de oorlog en een lang conflict.



Bekijk de reactie van de Oekraïense president Zelenski:

CV GOEDKOPER DAN WARMTEPOMP | Het prijsplafond voor energie pakt niet goed uit voor de verduurzaming. Een warmtepomp is deze winter veel duurder in gebruik dan de cv-ketel, tonen berekeningen aan. Lees meer.



GILLIS-UPDATE | En weer deelt een gemeente een gevoelige tik uit aan ondernemer Peter Gillis. De poorten van het vakantiepark in Valkenburg dat hij in november 2021 kocht, blijven gesloten. De burgemeester is van plan de exploitatievergunning te weigeren omdat er een risico is dat hij die vergunning misbruikt voor criminele doeleinden.



DE OPMARS VAN DE TROPHY-PET | De serval die zaterdag in een tuin in Arnhem opdook, staat niet op zichzelf. Het aantal meldingen over katachtigen van privé-eigenaren is in de voorbije jaren hard gestegen, zegt opvangorganisatie Stichting AAP. ,,Je kunt ze echt geen blikje Whiskas geven.’’ Lees meer.



WAAROM DIE VLAGGETJES IN DE WINKELSTRAAT? | Het WK volleybal voor vrouwen gaat vrijdag van start in GelreDome in Arnhem. De 24 teams zijn alle ondergebracht in een andere gemeente. Is er al sprake van volleybalkoorts? ,,Ik zie een ster. Heeft het iets met de oorlog te maken?”



Beelden van de opbouw van het speelveld in stadion GelreDome:

VITESSE-EIGENAAR TRAKTEERT | Supporters van Vitesse kunnen zaterdag gratis een thuiswedstrijd van het Belgische Patro Eisden Maasmechelen bijwonen. De enige voorwaarde waaraan aanhangers van de Arnhemse voetbalclub moeten voldoen, is dat zij een seizoenkaart hebben.



SUPERBOEREN WINNEN, VITESSE GELIJK | De Graafschap heeft op De Vijverberg een oefenwedstrijd tegen Excelsior gewonnen. De Doetinchemse club versloeg de eredivisionist met 2-1. Vitesse heeft in een besloten oefenduel met 3-3 gelijk gespeeld tegen Sparta Rotterdam. De Arnhemse formatie werd gecoacht door Thomas Letsch, die voor een vertrek staat naar Bundesligaclub VfL Bochum.



ANNEMIEK VALT OP WK | Annemiek van Vleuten heeft bij haar harde crash tijdens de gemengde ploegentijdrit bij de WK wielrennen in het Australische Wollongong een breukje in haar rechterelleboog opgelopen. Dat wees onderzoek uit. Of de Wageningse zaterdag bij de wegrace in actie kan komen, is nog onduidelijk. Daarover valt later deze week een beslissing.



Beelden van de voor Nederland dramatisch verlopen race:

SAMANTHA VS YVONNE | Samantha Steenwijk heeft vandaag op social media een uitgebreid bericht geplaatst naar aanleiding van roddels die online gingen over haar partner Daisy. Yvonne Coldeweijer, die eerder al tegenover de zangeres in de rechtszaal stond, beweerde dat de geliefde van Steenwijk overspel had gepleegd. ‘Het oprakelen hiervan heeft totaal geen meerwaarde.’



FRUSTRATIE OVER MAN DIE MOEDERS EN KINDEREN DOODREED | Ook geharde politiemensen zaten er na de fatale botsing in Oud Gastel helemaal doorheen. Overmand door verdriet om de vier volstrekt kansloze doden, twee kinderen en twee moeders, en een gewond meisje. Maar ook door gevoelens van onmacht en frustratie over de 27-jarige veroorzaker.



NIEUWE DOMPER VOOR FAMILIE BAKKER | De gemeenteraad van Overbetuwe werkt niet mee aan het geven van een woonbestemming aan de woning van de familie Bakker aan de Rijksweg-Zuid in Elst. De raad volgt daarmee het advies van burgemeester en wethouders om die medewerking te weigeren.

Bekijk hier onze Nieuws Update:

VIDEO

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.