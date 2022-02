Nieuws Gemist? Waarom zoveel bomen bezweken onder storm Eunice en een worstenbroodje voor Peter Gillis in Oosterbeek

VERKEERSDODE | Bij een ernstig ongeval op de Arnhemseweg (N335) in Beek is zaterdagmiddag een 57-jarige man uit Renkum overleden. De bestuurder van het andere betrokken voertuig ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Lees meer.



EUNICE, DE NASLEEP | Storm Eunice zorgde ook in onze regio voor overlast. Daken vlogen van huizen en bomen vielen om. Deze zaterdag is de schade van de storm goed te zien. Ook ondervinden bewoners in onze regio nog wat overlast.



BINKIE | ‘Koud, nat, bang...’ was Binkie, toen mensen van de Dieremabulance Gelderse Vallei vrijdagmiddag het hondje in ontvangst namen. Binkie was even eerder door twee vrouwen in een bos bij Amerongen aangetroffen. Terwijl storm Eunice over het land raasde, zat het beestje vastgebonden aan een boom. Lees meer.



WOUD VAN VALLENDE BOMEN | Als gevolg van storm Eunice vielen vrijdag bomen bij bosjes om. Tientallen keren moest de brandweer uitrukken om woudreuzen van de weg te halen, ook veel auto’s sneuvelden vanwege vallende bomen. Maar hoe kan het eigenlijk dat er zoveel bomen zijn omgewaaid?



Het is een klassiek beeld na een storm: boom ligt op huis. Het overkwam Odette Aarts. De grote berk van de buren kwam vrijdagnamiddag opeens naar beneden. ,,Dan schrik je, hoor. Maar ik dacht meteen ook: ‘Godzijdank dat er niemand is geraakt’.’’

Volledig scherm Een omgevallen boom beschadigde het dak van de woning van Odette Aarts (op de foto) en haar man aan de Groenewoudseweg in Nijmegen. © Paul Rapp

NOG MEER WIND | Nederland is nog niet van het stormachtige weer verlost. Het waait ook vanavond nog behoorlijk en er komt morgen en maandag meer storm aan. Niet zo hevig als tijdens Eunice, maar de storm kan morgenavond en maandagmiddag wel schade opleveren. Lees meer.



OEKRAÏNE-UPDATE | De spanningen in het oosten van Oekraïne lopen nog altijd op. Leiders van de zelfverklaarde pro-Russische republieken Donetsk en Loehansk hebben aangekondigd militairen te mobiliseren. De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft ondertussen een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin voorgesteld.



TIJMES ERFENIS | Hun zoontje Tijme was nog geen acht maanden oud toen zijn ouders Rineke (36) en Leon (39) hem moesten laten gaan. Hun wereld stortte in, dromen spatten uiteen. Maar zijn korte leven bracht ook veel goeds. ,,Soms zit ik gewoon een hele avond terug te lezen. Het is fijn, biedt troost.”



DAAR IS PETERS ROLLS | Tv-ster en succesvol ondernemer Peter Gillis was vanmiddag voor een promotiebezoek in Oosterbeek. Hij nam er alle tijd voor om met de uitgelaten scholieren op de foto te gaan en kreeg zelfs nog een baby in zijn armen gedrukt. Lees meer.

Volledig scherm Peter 'hatseflats' Gilles in Oosterbeek bij wijnhandel Wijdeveld. © Gert Budding

NEC PAKT EEN PUNT | NEC is ontsnapt aan een thuisnederlaag tegen RKC Waalwijk. De Nijmeegse club kwam door gepruts achterin vroeg op achterstand en forceerde in de slotfase de gelijkmaker dankzij Jonathan Okita. Lees meer.



VEEL POLITIE BIJ ‘RISICODUEL’ DE TREFFERS | Voor de tweede keer op rij versloeg De Treffers zaterdag in een thuiswedstrijd een tegenstander uit Spakenburg met 1-0. Bij de wedstrijd waren uit veiligheidsoverwegingen geen supporters van de bezoekers welkom. In en rond Groesbeek reden diverse motoragenten en politiebusjes rond om een oogje in het zeil te houden.



KONINGIN IRENE | Irene Schouten zette vandaag de kroon op het werk door goud te pakken op de massastart. Met driemaal goud en een keer brons mag ze zich nu zelfs de succesvolste Nederlandse olympiër op één Spelen noemen. ,,Alles valt hier samen”, concludeerde ze stralend.

KOEIENIMPERIUM | De een wil de grootste koeienboer ter wereld worden, de anderen hebben het grootste melkveebedrijf van Nederland. Op twee grote boerderijen in de Achterhoek werken ze samen: de schuwe multimiljonair Kees Koolen uit Vorden en de Limburgse familie Van Bakel die het niet altijd zo nauw lijkt te nemen met de regeltjes. Wat willen deze megaboeren?



OEPS, VERKEERDE AUTO | Ze dacht dat ze alle boodschappen in de kofferbak zette van haar eigen zwarte Peugeot. Maar het was precies dezelfde wagen, alleen van iemand anders. Toen ze de winkelkar bij de Albert Heijn had teruggezet was die auto weg, mét haar 90 euro aan boodschappen voor de komende dagen.



FENOMEEN ANDY | Het wilde leven ligt alweer een tijdje achter hem, maar oud-voetballer Andy van der Meijde (42) is nog altijd een ongrijpbaar fenomeen. AD Sportwereld ging een stukje met hem rijden, maar is hij nu een volleerd ‘influencer’ of gewoon een flierefluiter? ,,Ik doe allemaal maar wat, joh.’’

