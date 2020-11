Nieuws gemist? Was Jan slachtoffer van pedojagers? En hoe zit het met het tweede huis van Lisa Westerveld?

Het blijft een even lugubere als intrigerende zaak: de fatale mishandeling van Jan (73) in het Arnhemse Spijkerkwartier. Vandaag werd duidelijk dat het waarschijnlijk gaat om een uit de hand gelopen pedojacht. De jongens zouden zich op internet hebben voorgedaan als een 15-jarige jongen die op zoek was naar een date, Jan zou daarop gereageerd hebben. En wat er daarna gebeurde was helemaal niet de bedoeling, het is alleen gruwelijk uit de hand gelopen, zegt de advocaat van de jongens. Momenteel zitten er nog twee jongens vast, twee jongens zijn vandaag voorwaardelijk vrij gekomen.

Volledig scherm Presentatrice Dieuwertje Blok zwaait naar een aantal van de 344 burgemeesters die wél meedoen aan het Sinterklaasjournaal. © screenshot Sinterklaasjournaal

344 van de 355 burgemeesters van Nederland hebben zich aangemeld voor een rol in het Sinterklaasjournaal. Dat betekent dus dat elf burgemeesters niet te vinden zijn op de website van het populaire kinderprogramma. Onder hen burgemeester Femke Halsema van Amsterdam, maar ook de burgemeester Anton Stapelkamp van Aalten en zijn collega Marcel Fränzel van Sint Anthonis ontbreken. En daar hebben ze nu spijt van. ,,Het verzoek aan hem is blijven steken in de mailbox van een zieke medewerker. Daardoor hebben we het gemist’’, zegt een woordvoerder van de laatste gemeente.

Het leek zo mooi begin deze week: die almaar dalende coronacijfers. Toch is daar een beetje de klad in gekomen, ook in deze regio. Wel blijven de aantallen in de meeste gemeenten stabiel, en turfden de gemeenten Boxmeer, Sint Anthonis en Mook en Middelaar in de afgelopen 24 uur nog maar één besmettingen. De landelijke cijfers laten een licht stijgende trend zien: het afgelopen etmaal waren er 5658 nieuwe meldingen, 234 meer dan woensdag. Wel daalde het aantal ziekenhuisopnames. Toch is de conclusie: de tweede coronagolf is taaier dan gedacht.

Volledig scherm Lisa Westerveld © ANP

GroenLinks-Tweede Kamerlid Lisa Westerveld heeft een huis in Nijmegen. Maar daar komt ze eigenlijk nooit, ze verblijft altijd in de buurt van Den Haag. Dus heeft ze haar Nijmeegse woning verhuurd. Mag dat? Op zich wel, alleen moet ze dat wel melden, zo luiden de spelregels van de Tweede Kamer. Westerveld heeft dat echter niet gedaan, zo meldt tv-programma Zembla vanavond. Ze heeft de integriteitsadviseur van de Tweede Kamer om advies gevraagd over de verhuur. ,,Die zei dat het niet nodig was om melding te maken in het openbare register. Nu beweren deskundigen in Zembla iets anders. Het is een grijs gebied.” Ze is niet het enige Kamerlid die de fout in ging: 32 collega’s zitten in hetzelfde schuitje.

Volledig scherm Het gewei van het hert is afgezaagd. © Victor Nuijten

Ontzettend lomp gedrag. Zo noemt de gemeente Ede de actie van een onbekende automobilist. Die trof een levenloos hert aan op de weg en besloot toen het gewei af te zagen en daarmee weg te rijden. Omdat het dier door een medewerker van de gemeente Ede uit het lijden is verlost, is de gemeente de rechtmatige eigenaar en kan zij aangifte doen van ontvreemding. De dader kan dus worden aangeklaagd. Maar dan moet hij of zij wel eerst worden gevonden...