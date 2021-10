Nieuws gemist? Was pedojagen een hype?; ziekenhuis in problemen door corona; waanzinnige dronefoto's

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem! De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van vrijdag 29 oktober.

PEDOJAGERS PASSÉ? Een jaar nadat de gepensioneerde docent Jan een aanval in het Arnhemse Spijkerkwartier door een groep jongeren met de dood moest bekopen, lijkt het fenomeen van de zogeheten pedojagers verdwenen. Ze komen bijna niet meer voor, tenminste niet zichtbaar, zo beaamt de politie.

ZIEKENHUIS WORSTELT MET CORONA Elke dag komen weer patiënten met ernstige klachten vanwege het coronavirus binnen op de spoedeisende hulp van Ziekenhuis Rivierenland in Tiel. In het ziekenhuis piept en kraakt het en groeit de frustratie over mensen die zich niet laten vaccineren. ,,Dit bed had niet bezet hoeven te zijn.’’

Volledig scherm In een ic-ruimte van het Tielse ziekenhuis. © Raphael Drent

DRONEFOTO'S Erik Krugers combineert het leraarschap met een bijzondere hobby. Als hij niet voor de klas staat, stuurt hij zijn drone de lucht in over heel de wereld. ,,Het gaat mij om het mooiste en onverwachte plaatje.” Hij reist het hele land door met zijn drone, in de coronatijd was hij veel in Nederland te vinden. Maar als het even kan piept hij ook de grens over voor zijn uit de hand gelopen hobby.

Volledig scherm Krugers dronefoto van een kameel in de woestijn. © Erik Krugers

NIEUWE MAATREGELEN Vaker een coronapas laten zien en een dringend thuiswerk- en afstandsadvies. Deze maatregelen liggen bovenop de stapel bij het kabinet. Maar pas dinsdag worden knopen doorgehakt.

JOMANDA REVISITED Jarenlang woonde De Gelderlander-medewerker Marcia Jansen achter de Tielse ‘Jomanda-hal’ waar het bekende medium in de jaren 90 zogeheten healings gaf. Tot een ontmoeting kwam het afgelopen voorjaar pas. Op Vancouver Island in Canada welteverstaan, waar het Jansen lukte Jomanda als een van de weinige Nederlanders te spreken. Ze vertelt erover in een documentaire die vanaf vandaag op Discovery + verschijnt.

Volledig scherm Jomanda in de bergen boven de Bosnische bedevartplaats Medjugorje © ANP

KOKEN MET MARIE Ik hou van soep. Zeker als het buiten wat kouder wordt dan kan ik enorm genieten van een lekkere kom. Deze soep past daar zeer zeker bij! Hij is romig en vol van smaak. Met alle groenten en de gekookte eieren is het een heerlijk lunchgerecht. Serveer er een lekker stuk brood bij met een mooie groentespread en je lunch is helemaal compleet!

SPECIAAL MUTSJE KWIJT De 7-jarige Isa uit Elst is sinds maandag ontroostbaar. Die dag verloor ze haar speciale mutsje in de Intratuin in Duiven. Speciaal, omdat ze al sinds haar 5de kaal is. Extra verdrietig als je weet van wie ze dat mutsje had gekregen.

Volledig scherm Isa op de foto, hier nog mét mutsje. © Lieke Harmsen