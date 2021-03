Nieuws gemist? Wc-papier dreigt op te raken, besmettingen nemen fors toe en explosie in Doetinchem

WC-PAPIER Het zou zomaar kunnen dat het wc-papier straks écht op is. Niet omdat we hamsteren, maar vanwege een tekort aan zeecontainers.

VERSTAPPEN De verwachtingen waren hoog, en Max Verstappen maakt ze voorlopig waar in Bahrein. In een bloedstollende kwalificatie in Bahrein was hij Lewis Hamilton liefst vier tienden te snel af. De Nederlander start de openingsrace van 2021 morgen vanaf pole position met de Brit staat naast hem.

CORONAKAART In 24 uur tijd zijn 724 inwoners van deze regio positief getest op het coronavirus. Dat is nog altijd ruim boven het gemiddelde van de afgelopen week, maar iets lager dan het aantal van afgelopen vrijdag. Check hier het in jouw gemeente gesteld is.

EXPLOSIE IN DOETINCHEM Baldadigheid of een wraakactie? Bewoners van de wijk Overstegen in Doetinchem werden zaterdag in alle vroegte wakker van een knal. Een explosief richtte flinke schade aan in de portiek van een flat: ruiten sprongen, het plafond kwam naar beneden en meerdere fietsen raakten total loss.

Volledig scherm Het dak van de overkapping onder de flat aan de Eduard Schilderinkstraat in Doetinchem hangt los na een explosie. © dG

OVERLEDEN VROUW Na uitgebreid onderzoek heeft de politie vastgesteld dat de vrouw die vrijdagochtend dood is aangetroffen in Nijmegen niet door een misdrijf om het leven is gekomen. Inmiddels is bekend dat het om een 49-jarige Nijmeegse vrouw gaat. De familie is op de hoogte gesteld van haar overlijden, laat de politie weten.

ORANJE WINT Het Nederlands elftal heeft de eerste drie punten in de WK-kwalificatiereeks te pakken. De ploeg van bondscoach Frank de Boer won voor het oog van 5000 toeschouwers in de Johan Cruijff Arena met 2-0 van Letland.

Volledig scherm Steven Berghuis scoorde zijn eerste goal ooit voor het Nederlands elftal. © Pro Shots / Stanley Gontha

ZORGBEDRIJVEN Zorgbedrijven die geen goed werk leveren of fraude pleegden, hebben weinig te vrezen. Want als bijvoorbeeld een gemeente ze er uit gooit, kan het heel goed zijn dat justitie of een zorgverzekeraar ze gewoon weer inhuurt. Lees hier het uitgebreide verhaal.

MICHELINSTER Chefkok Emile van der Staak van De Nieuwe Winkel krijgt maandag een Michelinster. Goed nieuws voor culinair Nijmegen, want daarmee heeft de stad eindelijk een Michelinsterren-restaurant. ,,Een enorme opsteker”, noemt Van der Staak de eerste ster voor zijn overwegend plantaardige keuken.

Volledig scherm Het restaurant De Nieuwe Winkel van Emile van der Staak (geheel rechts op de foto) werd eerder al uitgeroepen tot beste groenterestaurant van Nederland. © Paul Rapp

GESTOLEN BOBBY Wéér is in de omgeving van Ede een hond gestolen. Zaterdag meldde Burgernet dat er voor de derde keer in korte tijd een hond is meegenomen. Ditmaal blijkt het weer te gaan om boerenfox Bobby, die donderdagnacht al uit dierenasiel De Hof van Ede werd ontvreemd.

Volledig scherm Eerder werd boerenfox Bobby al gestolen uit een asiel in Ede. © De Hof van Ede