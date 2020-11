Nieuws gemist? Wéér vuurwerkoverlast in Arnhem, daling coronabesmettingen in regio stagneert

HUISARTSEN DOOR VACCINATIES HEEN Huisartsen in Gelderland krijgen met moeite iedereen gevaccineerd tegen de griep. Omdat de opkomst voor de griepprik veel hoger is dan andere jaren zijn veel huisartsen door hun spuiten heen. Lees hier hoe dat zit.

NAAR DUITSLAND VOOR VUURWERK Het invoerverbod op vuurwerk, waar verschillende burgemeesters voor pleiten, is helemaal niet nodig. Dat stelt de politie in antwoorden op Twitter. Het vervoer van vuurwerk naar Nederland zou helemaal niet meer mogen vanaf 15 december. Zo zit dat.

WÉÉR VUURWERKOVERLAST ARNHEM Voor de vijfde avond op rij is er zondagavond grote overlast van vuurwerk geweest in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Jongeren gooiden onder meer met nitraten, strijkers en cobra’s. ,,Het leek wel oorlog”, aldus een buurtbewoner.

Marcouch zegt overigens over die vuurwerkoverlast: ‘We kunnen nu echt even niet piepen over het missen van vuurwerk dit jaar. Het ziekenhuis ligt vol en er is geen plaats voor afgerukte vingers of verbrande oogleden. We moeten onze omgeving ervan overtuigen af te zien van de fatale combinatie drank, drugs en vuurwerk.’