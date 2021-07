Nieuws gemist? Weer zoveel mogelijk thuiswerken en een terugblik op de dienstplicht

THUISWERKEN Het kabinet adviseert iedereen in Nederland om weer zoveel mogelijk thuis te werken. Dat heeft demissionair premier Rutte gezegd in het coronadebat. De Tweede Kamer heeft hierop aangedrongen na de explosieve stijging van het aantal coronabesmettingen.

,,Werk zoveel mogelijk thuis’’, zegt Rutte in het debat. De laatste tijd was het advies nog om maximaal de helft van de week thuis te werken, als dat veilig kan. Het kabinet gaat nu terug naar het advies uit de tijd van de lockdown: werk altijd zoveel mogelijk thuis. Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde eerder al om zoveel mogelijk thuis te blijven werken. ,,Als een meerderheid in de Kamer dit nu ook wil, moeten we daar niet kinderachtig over doen’’, zegt de premier.

In de loop van de avond besloot TUI om alle reizen naar de Spaanse eilande te annuleren. En minister De Jonge kondigde aan dat de tweede coronaprik voortaan tien dagen eerder kan worden gezet.

ELLENDE IN ALBUFEIRA Drie dagen was het leuk, en nu zitten ze met de ellende: Julia en Marieke (beiden 18 jaar) uit Nijmegen zitten flink in de penarie. Nog zeker tot volgende week donderdag moeten ze in hun gehuurde appartement in het Portugese Albufeira blijven. En komende vrijdag is de uitreiking van hun vwo-diploma.

Julia Strik (rechts) en Marieke van Bergen missen de uitreiking van hun diploma omdat ze in quarantaine zitten in Portugal.

PAPEGAAI Een papegaai zorgde dinsdagavond in Gendringen voor nogal wat ophef. Het beestje ontsnapte uit een woning, waarna de man die de vogel achterna ging zelf gewond raakte. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

HOOGWATER De waterstand in de Waal en Rijn gaat mogelijk naar een voor juli nog nooit eerder vertoonde hoogte. Het water stijgt volgens de laatste voorspellingen zó hard door dat de rivier dezelfde stand bereikt als afgelopen winter.

Toen liepen de uiterwaarden onder en stond bijvoorbeeld ook de Nijmeegse Waalkade deels onder water. Eerder deze week was al een hoge waterstand voorspeld, reden om onder meer campings in de uiterwaarden deels te ontruimen, net als bijvoorbeeld het terras van de Kaaij onder de Waalbrug in Nijmegen. Maar de verwachtingen zijn bijgesteld: het wordt nóg hoger dan in juli 1980, is de voorspelling, toen het water ook extreem hoog stond in juli.

DIENSTPLICHT Op 10 april 1811 pakten de eerste 3.000 Nederlanders, opgeroepen bij besluit van keizer Napoleon, de wapens op. Bijna twee eeuwen later, op 22 augustus 1996, verlieten de laatste Nederlandse dienstplichtigen de kazerne in Ede. Een grote dag in ons land, deze zomer precies 25 jaar geleden.

MOORD De familie van de in 1996 vermoorde Piet Baams zegt te begrijpen dat het coldcaseteam van de politie het onderzoek naar de zaak stopt, nu blijkt dat alle drie de verdachten zijn overleden. ,,Toch blijft deze uitkomst tegelijkertijd onbevredigend.”

Het coldcaseteam van de politie Oost-Nederland dat op deze zaak zat, heeft volgens de aangetrouwde kleinzoon Eric Meijers ‘geweldig werk’ verricht.

Het laatste teken van leven: een bewakingscamera registreert hoe Piet Baams in de avond van 22 december 1996 Nieuw Maldenborgh binnenwandelt.

WASSEND WATER Kunnen de vakantiehuisjes op het Eiland van Maurik blijven staan op laaggelegen grond aan de Nederrijn? Het wordt spannend, nu het rivierwater steeds verder stijgt. ,,Donderdag zullen we de knoop door moeten hakken. We wachten nog even af”, zegt Lennard Kempers.

Kempers is eigenaar van het vakantiepark. Gaat de waterstand bij ijkpunt Lobith verder omhoog, dan rest niets anders dan vijftig recreatiewoningen en de daar eveneens opgebouwde Beachclub af te breken en naar veilige oorden te verslepen.

Seizoen vakantiepark Eiland van Maurik weer geopend.