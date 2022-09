Nieuws gemist? Weg dicht na ernstig ongeval A15 • Weer inval bij Jumbo • Première wolvenfilm

OPNIEUW INVAL BIJ JUMBO | Ook in een loods op het terrein van Jumbo in Veghel is gisteren een inval gedaan. Dat melden meerdere bronnen aan deze site. Bij die inval zouden ook voertuigen zijn meegenomen. Jumbo wil niet reageren op het nieuws. Op dezelfde dag was ook een inval op het landgoed van Jumbo-topman Frits van Eerd.

SLACHTOFFER STRAATRACE BEVALLEN | Binnen enkele weken wordt duidelijk of twee Groesbeekse jongemannen zich moeten verantwoorden voor een illegale straatrace in Beugen eind januari. Een zwangere vrouw uit Beugen, toen 30 jaar, raakte ernstig gewond nadat ze werd aangereden door straatracers. Ze is inmiddels bevallen van een dochter.

ALWEER HELEMAAL MIS OP A15 | Op de A15 bij Wadenoijen is vanmiddag een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij waren twee vrachtwagens betrokken. Een van de twee wagens is gekanteld, van de ander is de cabine zwaar beschadigd. Twee personen raakten gewond, van wie een ernstig. Beide slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

GASREKENING OMHOOG, GASPRIJS OMLAAG | Nu Europa de gasvoorraden op peil heeft, wordt een verdere daling van de gasprijs verwacht. De consument merkt er vooralsnog niets van. ‘De gasrekening wordt nóg hoger’. Economen van Goldman Sachs, de gezaghebbende Amerikaanse zakenbank, sluiten niet uit dat de prijzen naar vooroorlogse niveaus dalen. De gasvoorraad is op orde en we verbruiken minder. Al in februari, als de winter mild is, kan de gasprijs gehalveerd zijn.

SPOOKSTATION BLIJFT STAAN | Dichtgetimmerde ramen, stofresten en een uitgestorven terrein. Tankstation BP Oudbroeken langs de A12 tussen Duiven en Zevenaar is in enkele maanden veranderd van een drukbezochte benzinepomp in een treurige bedoening. Het gebouw staat op de nominatie om gesloopt te worden. Dit gebeurt echter pas als er meer duidelijkheid is over het doortrekken van snelweg A15.

AUTO'S BRANDEN OP GOEDERENTREIN | Op een goederentrein in Etten-Leur is woensdagmiddag rond 13.10 uur een grote brand uitgebroken. Dat gebeurde nadat de trein van goederenvervoerder DB Cargo de bovenleiding kapot reed. De brand breidt zich niet verder uit en panden in de omgeving worden niet bedreigd, aldus de veiligheidsregio.

VEROORDEELD VOOR MISHANDELEN PITBULL | Het valt niet mee om langere tijd voor de drie pitbulls van een ander te zorgen, begrijpt de politierechter. Zeker niet als twee reuen elkaar aanvallen en tot bloedens toe met elkaar vechten. Maar als je ze dan eindelijk uit elkaar hebt gehaald en je blijft de ene die je hebt opgesloten in een hok nog porren met een bezemsteel, dan ben je niet goed bezig. De politierechter legde een voorwaardelijke celstraf op met een proeftijd van 2 jaar.

BEHANDELING MOEDERMISHANDELAAR | Voor het mishandelen van zijn moeder in Nijmegen en vier winkeldiefstallen, deels met geweld, is tegen een 42-jarige Nijmeegse veelpleger bij de rechtbank in Zutphen de ISD-maatregel geëist. Het is uitgerekend de enige straf die de man níet wil: ,,Gevangenisstraf, oké. Ik wil ook wel een behandeling met reclasseringstoezicht, maar geen ISD”.

HOUTSTOOK? SLECHT IDEE | Meer mensen gaan de houtkachel gebruiken om hun huis te verwarmen vanwege de hoge gasprijzen, zo is de verwachting. Het Longfonds, de GGD’s en de brandweer vrezen voor de gevolgen. Vooral mensen met longproblemen kunnen veel last hebben van houtstook.

WOLVENFILM | Cees van Kempen wil met de wonderschone natuurfilm Wolf, vanaf donderdag in de bioscoop, korte metten maken met het sprookjesboekimago van zijn onderwerp. Daarvoor moest hij het dier wel eerst zien vast te leggen. Zo’n zeshonderd slopende draaidagen dreven de regisseur bijna tot waanzin.