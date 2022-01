Nieuws gemist? Weinig kans op versoepelingen; Mehdi (7) en Maud (18) worden topsporters

GEEN GROTE VERSOEPELINGEN VERWACHT Na zijn laatste ministerraad als ‘chef corona’ temperde Hugo de Jonge (CDA) de verwachtingen rond het lockdownbesluit van volgende week. Het aantal besmettingen met de mildere omikronvariant kan nog doorstijgen, en dat zal leiden tot toenemende bezetting van ziekenhuisbedden.

Volledig scherm Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). © ANP

7-JARIGE MEHDI GAAT NAAR AJAX Zijn voetenwerk is vliegensvlug. Hier en daar gooit Mehdi el Yaakoubi (7) er een soepele schijnbeweging uit. Steeds met die glinstering in zijn ogen. Nu nog op een vrijwel verlaten sportpark in Ede, volgend jaar in het shirt van Ajax. Over een jaar of tien misschien wel in een bomvolle Johan Cruijff Arena.

TANNANE MAG VERTREKKEN Oussama Tannane kan aan de slag bij de Turkse club Göztepe. Vitesse heeft het contract van de 11-voudig Marokkaans international ontbonden. Na tweeënhalf seizoen eindigt het avontuur in Arnhem.

VOGELGRIEP KAN MENS BESMETTEN Nooit eerder kampte Europa met zo’n ernstige uitbraak van vogelgriep. Het risico voor mensen neemt toe, waarschuwt de Wereldorganisatie voor Diergezondheid. In Engeland raakte deze week de eerste persoon met vogelgriep besmet.

ZIEKENHUISSPORTSCHOOL BLEEF WEL OPEN Terwijl de sportscholen deze lockdown zijn gesloten, blijkt de interne fitnessruimte van het Erasmus MC gewoon open - tot verbazing van de sportsector. Volgens het Rotterdamse ziekenhuis mag dit op grond van een uitzonderingsregel, maar opmerkelijk genoeg is die bij de branchevereniging helemaal niet bekend. De grote baas van het Erasmus MC is nu nog Ernst Kuipers, die bekendheid verwierf in zijn rol als voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Volledig scherm Aanstaand minister Ernst Kuipers. © ANP

WAT IS DAT VOOR RARE FOLDER? Een folder waarin coronamaatregelen worden vergeleken met situaties in de Tweede Wereldoorlog is nu ook in Nijmegen opgedoken. In het centrum belandde de flyer bij tenminste één appartementengebouw in de brievenbussen. Dezelfde folders zorgden eerder voor ophef in Arnhem toen ze daar huis-aan-huis zijn verspreid.

PLAATSELIJK KAN HET GLAD WORDEN Voor weggebruikers is het vanavond oppassen geblazen vanwege gladheid. Het KNMI geeft code geel af voor de oostelijke provincies van het land.

ROKER IN DE VERDRUKKING? In 2022 wordt een verbod op verkoop van tabak gefaseerd ingevoerd en worden steeds meer plekken in de openlucht rookvrij gemaakt. Mag dat wel? De overheid begeeft zich op glad ijs, claimt jurist Lukas Schenkels, geboren en getogen in het bij Nijmegen gelegen Beek, in zijn pas verschenen boek Roken en recht. Op een poll over deze stelling reageerden meer dan 22.000 mensen.

Volledig scherm Meer dan 22.000 mensen reageerden. © De Gelderlander

WACHTEN OP/MET DE BOOSTER De een wacht op het moment waarop het niet meer te vermijden is, de ander wil de boosterprik het liefst zo lang mogelijk uitstellen zodat er voor de zomervakantie niet nog een prik in hoeft. Hoe jonger de leeftijd, hoe minder belangstelling er is de booster te nemen.

NU AL WINNAAR: MAUD LIET 30.999 DEELNEMERS ACHTER ZICH Van de hometrainer thuis in de garage, naar een profcontract. Vanaf 1 januari is de pas 18-jarige Maud Oudeman uit Nijmegen wielrenster van Canyon-SRAM. Ze werd gekozen uit 31.000 vrouwelijke deelnemers aan de ‘Zwift Academy’. Net als de bekende Nederlanders die deelnemen aan Expeditie Robinson of Wie is de Mol had Maud Oudeman een zwijgplicht. Vier weken lang moest de pas 18-jarige Nijmeegse stilhouden dat ze een profcontract had verdiend bij wielerploeg Canyon-SRAM.

Volledig scherm Maud Oudeman. © Brian Vernor