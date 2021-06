Nieuws gemist? Wennen in de Appie zonder kappie en videobeelden van vliegtuigcrash langs A50 opgedoken

Run op trouwloca­ties in Arnhem en omgeving: stellen moeten vaak al uitwijken naar 2023 omdat 2022 vol zit

20:00 Wie in 2022 wil trouwen, moet snel zijn. Er is een run op populaire trouwdata en -locaties in Arnhem en omgeving. ,,We zitten tot de nok toe vol in 2022’’, zegt Lammert de Vries van Groot Warnsborn, een bekende trouwlocatie in de Gelderse hoofdstad. ,,Veel stellen wijken al uit naar 2023.’’