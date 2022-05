Nieuws gemist? Wens van Lune (9) komt uit: trouwen met papa • Omgebouwde oldtimer heeft de kracht van een Tesla

VALLENDE KARRETJES IN HET SPROOKJESBOS | In Valkenburg aan de Geul zijn vrijdagmiddag vier mensen gewond geraakt toen een karretje van een attractie in het Sprookjesbos in de Limburgse stad zo’n tien meter omlaag viel. De gewonden zijn twee volwassenen en twee kinderen, meldt de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Twee volwassenen en een kind zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is stabiel.

RAVAGE OP BASISSCHOOL | Een enorme ravage, een auto die dwars door het hek het schoolplein is opgereden en meerdere getuigen. Deze vrijdagmiddag vond er een heftig incident plaats aan Het Riet in Enschede. Wat er precies is gebeurd, is vooralsnog onduidelijk. Er is in ieder geval één persoon met de ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Wonder boven wonder raakte op het schoolplein niemand gewond.

VONDST DODE VROUW SCHOKT BUURT | In Arnhem is donderdagavond laat op de Cuijkstraat een zwaargewonde vrouw aangetroffen. De vrouw is volgens buurtbewoners naakt, midden op straat gevonden. Volgens een politiewoordvoerder is in eerste instantie nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren. Maar die hulp kwam te laat.

SCHONE EEND | Van pruttelende vervuilende eend naar de schoonste en snelste eend van Nederland. Eigenaar Henri Foole uit Eindhoven heeft zijn oude 2CV omgebouwd naar een elektrische eend met Tesla accu. In zijn kleine garage achter het huis heeft hij jaren gehobbyd. ,,In uren is het niet uit te drukken. Vanaf de eerste plannen totdat hij helemaal klaar is, heeft het vier à vijf jaar geduurd”, vertelt de trotse ‘eendbezitter’.

OPGELICHT | Als Cem O. (30) zegt dat zijn dochtertje van anderhalf jaar leukemie heeft en alleen een peperdure behandeling in Amerika haar kan redden, schiet zijn vriendin te hulp. Dat had ze beter niet kunnen doen: O., een Rotterdamse agent, blijkt een gehaaide oplichter.

GEWAPENDE INBREKER WINTERSWIJK | Een man die verdacht wordt van inbraken in Winterswijk is vrijdagmorgen neergeschoten door de politie. Dit nadat de 31-jarige bewoonster van een huis aan het Staringplein in alle vroegte oog in oog kwam te staan met de inbreker. Haar man belde de politie.

OVERLAST IN KRONENBURGERPARK | De toenemende overlast vanuit het Kronenburgerpark is omwonenden een doorn in het oog. Volgens bewoners van de Parkweg en de Kronenburgersingel zorgt een steeds grotere groep voor herrie, vaak tot diep in de nacht, zijn er junks en dealers en geregeld vechtpartijen.

ONGELUK TERSCHELLING | Bij een ongeluk op een charterschip dat in de buurt van Terschelling voer, is vrijdagochtend een 79-jarige mannelijke opvarende omgekomen en een vrouw zwaargewond geraakt.

BLOEDBAD TEXAS | De vader van de 18-jarige schutter Salvador Ramos, die dinsdag negentien kinderen doodschoot op een basisschool in Texas, heeft voor het eerst gereageerd op de wrede daad van zijn zoon. ,,Hij had mij beter doodgeschoten in plaats van een bloedbad aan te richten”, aldus de 42-jarige Salvador Ramos senior.

IN HET HARNAS | Iedere week overlijdt er in Nederland iemand door een bedrijfsongeval. Als het net is gebeurd, komt het volop in het nieuws, maar dan volgt de stilte. Wat is er misgegaan? Hoe is het afgelopen? Vaak hoor je er niks meer over. De Gelderlander sprak met nabestaanden, werkgevers en collega’s die met een bedrijfsongeval te maken kregen.Dit is deel vijf: over Jasper die bekneld raakte op de boerderij.

BENZINEPRIJS | Zelfs pomphouders buiten de grensstreek dreigen geraakt te worden door de kelderende benzineprijs in Duitsland. De vrees is dat tankstations tot vele tientallen kilometers van de grens klandizie verliezen. Een liter benzine over de grens kan vanaf komende woensdag wel 50 cent goedkoper zijn dan in Nederland door een accijnsverlaging. De kans is groot dat Nederlanders dan in nóg grotere getale dan voorheen naar Duitsland rijden voor een tankbeurt.

LUNE (9) TROUWT MET HAAR VADER | Als de 9-jarige Lune de Vos vrijdag eindelijk het jawoord mag geven, kruipt ze een beetje verlegen heel dicht tegen haar vader aan. ,,Dat lijkt mij een overduidelijke ja!”, zegt buitengewoon trouwambtenaar Henk Gertsen, die in kasteel De Kinkelenburg in Bemmel het bijzondere huwelijk tussen de Lune en haar papa Erik de Vos voltrekt.

OORLOG OEKRAÏNE | Gesprekken tussen Turkse functionarissen en delegaties uit Zweden en Finland hebben niet tot een doorbraak geleid in de Navo-kwestie, melden meerdere bronnen. Ondertussen roepen communistische parlementsleden in het oosten van Rusland op tot het stoppen van het offensief in Oekraïne.

COLUMN: WAAROM IS DE DM ZO GOEDKOOP? | Het is vast pandoer: als de dochters van Thé op visite komen, dan moéten ze ook even naar de DM of naar Müller, de drogisterijen naast de Aldi in Kranenburg. Want die zijn me toch een potje goedkoop zeg. Thé heeft niks met cosmetica maar weet inmiddels wel dat Balea het huismerk - alweer 25 jaar - van DM is met een enorm aanbod aan gezichtsreinigings- en verzorgingsartikelen.

ZEGE VOOR BOUWMAN | Koen Bouwman heeft de negentiende etappe op zijn naam geschreven. De Nederlander was op de slotklim naar Castelmonte de sterkste van vijf vroege vluchters. de renner van Jumbo-Visma stelde eerder op de dag de blauwe trui veilig.