Nieuws gemist? Wethouders Nijmegen boos om poster over burgemeester Bruls en coronavirus verspreidt zich snel

WALGELIJK EN ONACCEPTABEL Dat vinden de Nijmeegse wethouders over een een poster die oproept tot een demonstratie in Nijmegen. Daarop wordt burgemeester Hubert Bruls persoonlijk op de korrel genomen. De organisatie Nederland in Verzet beeldt hem af met een varkenskop en benoemt hem als winnaar van de Anton Mussertprijs.



De actiegroep Nederland in Verzet zal zondag ‘hoe dan ook’ demonstreren op de Grote Markt in Nijmegen. Ook als de gemeente de demonstratie niet toestaat. Dat laat voorman Michel Reijinga weten. De horeca maakt zich zorgen. ,,Straks worden onze terrassen vernield.”

VIRUS VERSPREIDT ZICH SNEL IN DE REGIO In steeds meer gemeenten in deze regio is in de afgelopen dagen minimaal één op de honderd inwoners besmet geraakt. Een snelle stijging van het aantal besmettingen valt op in de gemeente Lingewaard, waar dinsdag nog eens 101 besmettingen werden gemeld. Maar ook in veel andere gemeenten gaat het hard. In heel Nederland werden vandaag zo’n 23.000 positieve tests gemeld. De meeste positieve tests komen voor bij jonge kinderen en hun ouders.

ODE AAN MAX VERSTAPPEN Je moet er maar net oog voor hebben. Daarom helpen we je een handje. Ga je de Tractaatweg op tussen Terneuzen en Axel? Let dan eens goed op het waarschuwingsbord ‘100 is de Max’, aan beide kanten van de weg. Dan gaan je mondhoeken vanzelf krullen.

NOORSE HUIZENKOPERS VEROVEREN OOST-NEDERLAND Vastgoedbelegger Heimstaden uit Noorwegen verovert in razendsnel tempo Oost-Nederland. Dit bedrijf stortte zich in 2018 voor het eerst op de Nederlandse woningmarkt en is nu al de grootste buitenlandse eigenaar van huurwoningen in ons land met 13.500 woningen. Daarvan staan er 3000 in Oost-Nederland.

FRAUDEUR BETRAPT DOOR LAAG WATERVERBRUIK Een extreem laag waterverbruik van zes kubieke meter per jaar heeft een uitkeringsfraudeur uit Hengelo de das omgedaan. De man is zijn uitkering kwijtgeraakt.

UNDERCOVER BIJ POSTNL Bij Belgische depots van PostNL zijn gisteren invallen gedaan na berichten over sociale misstanden. Er werden onder meer zwartwerkers gevonden en een werknemer die illegaal in het land verblijft. Ook zouden kinderen worden ingezet. ,,Ik geloofde mijn eigen ogen niet toen ik ze sprak”, zegt een Belgische journalist die undercover bij het bedrijf werkte.