Nieuws Gemist? Wilco ‘da was nie’ tien jaar later en namen neven van voetbalprof oplichter te grazen?

AGENT VAN MOTOR GETRAPT | Een motoragent is donderdagavond mishandeld door twee minderjarige jongens in Duiven. De jongens zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling. Dat schrijft de politie op sociale media.



KAMPBEWONERS BEZORGD | Bewoners van het woonwagenkamp aan de Gelderse Rooslaan in Arnhem-Zuid maken zich grote zorgen over de komst van de Mandelatoren. Het gebouw verrijst pal naast hun kamp. Gevreesd wordt voor jarenlange overlast door de bouw. Lees meer.



STEL STOPT MET CAFETARIA | Het einde van een tijdperk. Op 30 januari zetten de Liendense cafetaria-eigenaren Adri en Bertha Pallada voor het laatst de friteuse aan in cafetaria ’t Hoekje. 47 schitterende jaren, vindt het stel, waarin ze een culinair en sociaal centrum waren. ,,Wij kennen iedereen en iedereen kent ons, dat gaan we wel missen.”

VERSOEPELINGEN | Vanaf morgen gaan de scherpe randjes van de harde lockdown af, maar horeca en cultuur blijven ondanks felle kritiek toch gesloten. Wel wil het kabinet over tien dagen opnieuw bekijken of cafés, restaurants en theaters en bioscopen alsnog open kunnen. Premier Mark Rutte zei zojuist tijdens een persconferentie.



HORECA VOERT ACTIE | De horeca in Land van Cuijk gaat zaterdag massaal open. Het is een actie tegen het besluit van het kabinet dat winkels wel en horecagelegenheden nog niet open mogen. De gemeente Land van Cuijk heeft al aangegeven die dag niet op te zullen treden.



CORONA-UPDATE | Het aantal positieve coronatests heeft een nieuw record bereikt. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 35.521 nieuwe gevallen geregistreerd. Voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis komt het aantal boven de 35.000 uit. Tegelijkertijd liggen er voor het eerst sinds 1 november minder dan duizend coronapatiënten op de verpleegafdelingen van de Nederlandse ziekenhuizen. Lees bij in ons liveblog.



Hoe ontwikkelt het coronavirus zich bij jou in de buurt? Gebruik de zoekbalk in de kaart om jouw locatie op te zoeken. De applicatie werkt het beste op desktop, op mobiel kan het laden enige tijd duren. Surf naar dg.nl/coronalocatie voor uitleg over deze interactieve kaart.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

BOOSTER ZONDER AFSPRAAK BIJNA OVERAL | GGD Gelderland-Midden gaat in diverse plaatsen het vaccineren zonder afspraak uitbreiden. In Arnhem (Nationaal Sportcentrum Papendal), Duiven en Ede (Reehorst) kan dat dagelijks. Lees meer.



QUARANTAINE | Mensen die een boosterprik hebben gehad of dit jaar zijn hersteld van corona hoeven niet meer in quarantaine na contact met iemand die besmet is met het virus, mits ze geen klachten hebben.



MOURAD O. OVER DE BIZARRE JOHN VAN DEN HEUVEL-ACTIE | Mourad O. werd op 6 januari op de A2 gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van ‘een ernstig misdrijf’ tegen het zwaarbeveiligde transport van misdaadverslaggever John van den Heuvel. Hij zat vier dagen vast, het onderzoek loopt nog. Nu doet hij zijn persoonlijke verhaal.



BEVERBENDE BIJ KASTEEL | Er knaagt iets aan de overkant van de slotgracht van kasteel Amerongen. Het zijn bevers, waarschijnlijk een handjevol. Ze hebben het gemunt op de soms eeuwenoude bomen in de kasteeltuin en dat laat - letterlijk en figuurlijk - zijn sporen na. ,,Ik heb er vannacht niet van kunnen slapen.”

DE GRAAFSCHAP DRAN | De Superboeren spelen vanavond de topper tegen Excelsior. De tegenstander wordt geplaagd door corona, de Doetinchemmers hebben dit seizoen veel moeite met score. Volg het verloop van de wedstrijd in ons liveblog.



KIMBERLEY SCHRIJFT GESCHIEDENIS | Kimberley Bos heeft als eerste Nederlandse het klassement van de wereldbeker en de Europese titel op haar naam geschreven. De 28-jarige Gelderse eindigde bij de laatste wereldbekerwedstrijd in Sankt Moritz, die ook als EK diende, als tweede. Een unieke prestatie voor een Nederlander.



WILCO VAN DE LEUGENDETECTOR, TIEN JAAR LATER | ‘Wilco en de leugendetector’ werd een gigantische internethit. Tien jaar na ‘zas’ en ‘da was nie’ zocht Jochem van Gelder de inmiddels 16-jarige Wilco op. ‘Lange tijd ging het niet zo goed met hem’.

Volledig scherm De 6-jarige Wilco in 2012 aan 'de leugendetector'. © Jochem van Gelder

DIGITALE CRIMINALITEIT GROEIT SNEL | De digitale criminaliteit in Oost-Nederland is in 2021 met 73 procent gestegen. Het gaat vooral om cybercrimedelicten als hacken en softwaregijzeling. De traditionele criminaliteit, inbraken, diefstallen en overvallen, daalde in 2021 met 7 procent.



KAPPER KOPJE ONDER | De derde lockdown is de nekslag voor Partners Hairstyling. De grote kapperszaak in het centrum van Apeldoorn sluit na ruim dertig jaar per direct de deuren. Een persoonlijk drama voor eigenaar Bertie Koolman. Eerst verloor hij zijn vrouw en zakenpartner Lisette en nu hun levenswerk. Het pensioengeld is op. Geëmotioneerd en moegestreden: ,,Dit zijn drie keiharde levensjaren geweest.”



NEVEN VOETBALPROF VOOR RECHTER | De mannen zouden een man uit Apeldoorn te grazen hebben genomen in Nijmegen. De vrouw van de Haagse profvoetballer dacht voor 8000 euro aan kleding bij hem te hebben verkocht, maar ze ontving het geld nooit. De neven, broers van elkaar, zouden een grens hebben overschreden door klappen uit te delen.



WARMTEPOMP IS EEN HIT | De vraag naar hybride warmtepompen stijgt razendsnel. Niet zozeer vanwege het milieu maar vooral vanwege de hoge gasprijs. ,,Ik bespaar 90 procent gas.’’ Lees meer.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.