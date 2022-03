Nieuws gemist? Will Smith slaat komiek bij Oscaruitreiking en Joep gaat uit nood maar in de achtertuin wonen

WILL SMITH DEELT TIK UIT Hollywoodsterren en komieken noemen het incident waarbij Will Smith presentator Chris Rock een klap gaf op het podium tijdens de uitreiking van de Oscars een ‘surreëel moment’. Ze veroordelen het geweld, maar toch is er ook enig begrip voor Smith. Vrouwen met de haarziekte alopecia breken een lans voor de Amerikaanse acteur, die het opnam voor zijn vrouw die aan de aandoening leidt.

HET GEHEIM VAN BIBIAN MENTEL Een jaar geleden overleed snowboardster Bibian Mentel. Vandaag komt een boek over haar uit, waarin haar man Edwin met hulp haar geheim ontrafelt: hoe bleef Bibian bij zoveel tegenslag toch zo positief?

DAN MAAR IN DE TUIN WONEN Geen rijtjeshuis met tuin en garage, maar een aanbouw in de tuin van zijn vader in Doornenburg. Daar moeten Joep Vermeulen (25) en zijn vriendin het mee doen. Een huis van maximaal 260.000 euro is namelijk onvindbaar.

Volledig scherm Joep Vermeulen (25) zoekt met spoed een betaalbare woning. © Erik van 't Hullenaar

LOONT TANKEN IN DUITSLAND NOG? Hoe zinvol is het nog om je auto vol te gooien bij een tankstation over de grens? Met de exorbitante brandstofprijzen in ons land zou je denken dat het loont om naar Duitsland te karren, maar schijn bedriegt. Het wachten is op de tijdelijke accijnsverlaging aan beide kanten van de grens.

TRUMP STRAFBAAR? | Voormalig Amerikaans president Donald Trump heeft waarschijnlijk een misdrijf begaan toen hij het parlement (Congres) ‘op onzuivere wijze’ probeerde te belemmeren de uitslag van de presidentsverkiezingen vast te stellen. Een Amerikaanse rechter concludeert dat het plan van Trump om zijn nederlaag ongedaan te maken neerkomt op een staatsgreep. Een procureur-generaal moet nu beslissen of de oud-president vervolgd wordt.

TOP POETIN - ZELENSKI NOG VER WEG Een ontmoeting tussen de Russische president Vladimir Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Volodimir Zelenski zou nu ‘contraproductief’ zijn, zegt de Russische buitenlandminister Sergej Lavrov. Dat is pas aan de orde als beide kanten dichter bij een akkoord zijn over de voornaamste twistpunten, aldus Lavrov tegen Servische media. Volg de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in ons liveblog.

MAG JE DAAR GRAPJES OVER MAKEN? Wat doet de oorlog in Oekraïne met onze humor? Het feit dat er nu op een niet zo heel erg grote afstand een oorlog gaande is en mensen er - door onder meer de komst van vluchtelingen - meer mee bezig zijn dan anders, kan wel een rol spelen. ,,Humor kan nu als ongepast worden ervaren.”

