Nieuws Gemist? Willem Engel onder meer vast om bedreigen Bruls en kleurrijke avondkapper Freddy kapt ermee

ENGEL VS BRULS | Willem Engel moet de komende veertien dagen vast blijven zitten, bepaalde de rechter-commissaris van de rechtbank in Rotterdam. De 45-jarige Rotterdammer werd woensdag aangehouden voor opruiing. Volgens Jeroen Pols, jurist bij Viruswaarheid, is Engel gisteren verhoord over een aantal zaken. Het gaat onder andere om een tweet waarin hij aangeeft op bezoek te willen gaan bij de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad.



WAAR IS VLUCHTELINGENKATJE MANEE? | Heel Aalst zoekt mee naar het jonge katje dat donderdagmiddag de benen heeft genomen. Waarom? Omdat Manee de poes is van een van de vluchtelingen die sinds deze week tijdelijk zijn opgevangen in de plaatselijke sporthal. Ze is zo’n beetje het symbool voor het leed van deze mensen. Want wat als je ook nog eens je troostvolle huisdier verliest?



APPELPOP KEERT TERUG, DIT IS DE LINE-UP | De laatste keer was in 2019, maar Tiel maakt zich na twee Appelpoploze jaren nu op voor de 29ste editie van het muziekfestijn. Het grootste gratis meerdaagse festival van Nederland strijkt in het weekend van 9 en 10 september neer op de Waalkade in Tiel: met onder meer Meau en Guus Meeuwis op de planken. Lees meer.



OEKRAÏNE-UPDATE | De Chinese president Xi Jinping heeft in een telefoongesprek met Joe Biden gezegd dat een conflict zoals de oorlog in Oekraïne nadelig is voor alle betrokken partijen. Vrede en veiligheid zijn volgens de Chinese leider belangrijk voor de internationale gemeenschap. Hij ziet het liefst zo snel mogelijk een einde van de oorlog. Lees het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne in ons liveblog.

AUTO ONDER BLOED NA FATALE SCHIETPARTIJ | ,,Alles zit nog onder het bloed”, vertelt Jeanette Triandafilis onaangedaan. Ze staat naast haar wagen in Waalwijk in het Larixplein, waar gisterenavond een man door de politie werd neergeschoten. Op de grond en het rechterportier van de wagen zijn de bloedspetters nog te zien. ,,Het is een heel bloedbad.” Lees meer.



FIETSER ZWAARGEWOND | Een fietser is vrijdagochtend op de Rondweg-West in Veenendaal ernstig gewond geraakt door een botsing met een vrachtwagentje. Een traumahelikopter werd opgeroepen en het slachtoffer is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd.



NEGEN DODEN NA ONGELUK MET KIND ACHTER STUUR IN VS | Bij een frontale crash in het westen van Texas zijn negen mensen omgekomen, onder wie veel studenten. Een van de betrokken bestuurders blijkt een 13-jarig kind te zijn.

AIMABEL MENS EN ECHTE LIBERAAL | Het overlijden van Clemens Cornielje, voormalig commissaris van de Koning in Gelderland raakt velen. Op sociale media stromen warme reacties binnen over ontmoetingen met de politicus die donderdag op 63-jarige leeftijd overleed.



RUSSISCHE HAN-STUDENTE SPREEKT | ,,Ben ik nu fout?’’ Lina (20) is Russisch. Ze studeert sinds september communicatie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Met plezier. Maar sinds haar land Oekraïne is binnen gevallen, weet ze niet of ze dat kan blijven doen. ,,Ik weet niet eens of ik volgende week nog wel geld heb om te kunnen eten.’’ Lees haar verhaal.



MIDDELBARE SCHOOL DICHT NA 168 JAAR | Het doek valt voor het Dominicus College in Nijmegen. Het scholenbestuur waar het Dominicus onder valt heeft besloten de school te sluiten per 1 augustus 2024. Het bestuur heeft dit vrijdag schriftelijk meegedeeld aan de ouders. Lees meer.



JOCHEM ADOPTEERT LAMMETJE | Presentator Jochem van Gelder heeft het eerste lammetje geadopteerd van de Rhedense schaapskudde. Dat gebeurde vrijdag tijdens een vrolijk feestje met de kleuters van de Mauritiusschool.

SUPERBOEREN MAKEN NIEUWE START | Na een afwezigheid van vijf jaar en drie maanden keert clubicoon Jan Vreman vanavond voor de thuiswedstrijd tegen MVV op De Vijverberg terug als hoofdtrainer van De Graafschap. Het doel is de play-offs halen die recht geven op deelname aan de nacompetitie voor promotie naar de eredivisie. Als De Graafschap achtste wordt, is deelname daaraan verzekerd. Op dit moment staan de Superboeren negende. Volg de wedstrijd hier live.



KEES VAN WONDEREN NAAR HEERENVEEN | Trainer Kees van Wonderen bevestigde vandaag dat hij komend seizoen aan het roer staat bij SC Heerenveen. De Bennekommer stond twee seizoenen aan het roer bij Go Ahead Eagles en leidde die club naar de eredivisie.



DIT ZIJN DE VOLGENDE EUROPESE TEGENSTANDERS VAN PSV EN FEYENOORD | De tegenstanders van PSV en Feyenoord voor de kwartfinales van de Conference League zijn bekend. De Eindhovenaren gaan eerst op bezoek bij Leicester City. De Rotterdammers ontvangen oude bekende Slavia Praag. Mochten beide ploegen doorstoten dan zullen zij elkaar ook niet in de halve finales tegenkomen.



AVONDKAPPER KAPT ERMEE | Even naar avondkapper Freddy aan de Amsterdamseweg in Arnhem: over een paar maanden kan dat niet meer. Want Freddy De Lossantos Parola (71) kapt ermee. De kleurrijke Arnhemmer begon ooit bij Ratelband en ontving vele bekende Nederlanders in zijn salon Haarstudio 2000. Lees het interview met hem.



WEEKEND-WEERBERICHT | Weerman Gerrit neemt het weer voor het komende weekend met je door, geheel op eigen wijze.

