Nieuws Gemist? Willem Engel opgepakt voor opruiing en Leo (105) brengt zijn stem uit in Nijmegen

VANDALEN SPUITEN HAKENKRUIZEN EN NAZI-LEUZEN IN BEMMEL | Op meerdere plekken in Bemmel zijn in de nacht van dinsdag op woensdag hakenkruizen en nazistische leuzen aangebracht. Ook verkiezingsposters moeten eraan geloven. Wie dit gedaan heeft of hebben, is nog niet bekend. De meeste verkiezingsborden zijn woensdagochtend al schoongemaakt. De gemeente doet aangifte en neemt de zaak hoog op.



SLACHTOFFER (16) VAN STEEKPARTIJ SPREEKT | Hij moest oppassen of hij kreeg een mes tussen zijn ribben. Duivenaar Jaïro (*) had niet gedacht dat de Zevenaarse jongen die hem vorige week donderdag op het Eilandplein bedreigde, zijn woorden zou waarmaken. Terwijl ze elkaar, nota bene, maandagavond toevallig tegenkwamen bij het station in Duiven. Dit is zijn verhaal.



VIRUSWAARHEID-VOORMAN WILLEM ENGEL OPGEPAKT VOOR OPRUIING | De politie heeft vanochtend in Rotterdam Viruswaarheid-voorman Willem Engel (45) opgepakt op verdenking van opruiing. De arrestatie volgt op een massa-aangifte die door ruim 22.500 mensen werd ondertekend. Engel werd midden op straat aangehouden, vlak nadat hij zijn stem voor de gemeenteraadsverkiezingen had uitgebracht.

ARRESTATIETEAM POLITIE VALT WONING IN ARNHEM BINNEN | Een arrestatieteam van de politie heeft woensdagochtend vroeg een man aangehouden in een bovenwoning in de De Bosch Kemperstraat in Arnhem. Daar viel het rond 06.00 uur binnen. De verdachte is de bewoner van het pand. Hij is opgepakt op verdenking van handel in verdovende middelen, het bezit van vuurwapens en gijzeling.



ZWARE AARDBEVING BIJ FUKUSHIMA | Een krachtige aardbeving met een kracht van 7,3 heeft het noordoosten van Japan getroffen, in de omgeving van Fukushima. Meer dan twee miljoen gezinnen in de regio Tokio zitten zonder elektriciteit. Er werd meteen een tsunamiwaarschuwing afgegeven voor golven van een meter hoog, maar niet veel later werd dat alarm weer ingetrokken.



STEEKPARTIJ IN MIGRANTENVERBLIJF IN EDE | Bij een complex aan de Zandlaan in Ede heeft woensdagmiddag een steekpartij plaatsgevonden. Een traumateam is per helikopter ingevlogen om het slachtoffer te behandelen. De steekpartij gebeurde rond 14.05 op de Zandlaan, in een accommodatie waar zo’n 140 arbeidsmigranten verblijven. Daarbij is in ieder geval één persoon gewond geraakt. Wat de aanleiding voor de steekpartij is, is nog onbekend.

WEEKGEMIDDELDE POSITIEVE CORONATESTS BLIJFT DALEN | Het weekgemiddelde van het aantal positieve coronatests daalt voor de vijfde dag op rij. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft woensdag 60.291 positieve coronatests geregistreerd. Dat zijn er zo’n 14.000 minder dan woensdag een week geleden. Het weekgemiddelde daalt naar gemiddeld 59.322 positieve tests per dag. Dinsdag lag dit gemiddelde op 61.322.



RODDELPRAAT MOET VIDEO OVER FAMKE LOUISE WEGHALEN | Famke Louise heeft het kort geding gewonnen dat ze had aangespannen tegen het YouTube-programma Roddelpraat van Jan Roos en Dennis Schouten. De aflevering met een onuitgebracht lied van de zangeres over haar voormalige manager Ali B moet offline worden gehaald en de makers dienen een rectificatie te publiceren.



DE GRAAFSCHAP ONTSLAAT REINIER ROBBEMOND | De Graafschap heeft woensdagochtend trainer Reinier Robbemond (50) ontslagen vanwege tegenvallende resultaten. Jan Vreman (56) is aangesteld als interim-trainer van De Graafschap. De Gendringenaar vervangt voorlopig de woensdag ontslagen Reinier Robbemond.



Volledig scherm Jan Vreman (R) wordt interim-trainer van De Graafschap nadat de club Reinier Robbemond woensdagochtend ontsloeg. © Theo Kock / Marcel van Dorst

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - LEO (105) BRENGT ZIJN STEM UIT IN NIJMEGEN | Vandaag is het verkiezingsdag en zijn alle stembureaus open. Het is tevens de laatste dag dat er gestemd kan worden. Met zijn 105 jaar is Leo Fleuren de oudste kiesgerechtigde van Nijmegen. Hij laat nooit verstek gaan. ,,Het is mijn plicht. Anders gaat een ander het voor mij invullen.” Hij stemt wel altijd voor dezelfde partij. ,,Ik vind het gedachtengoed het belangrijkst. Dat is een doorlopende lijn.”



Volg de ontwikkelingen rond de verkiezingen in ons liveblog.



Bekijk hieronder de uitslag in jouw gemeente (vanaf ongeveer 22.00 uur)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

NPO, RTL EN TALPA SLUITEN ZICH AAN BIJ WANGEDRAG-MELDPUNT | NPO, RTL en Talpa Network sluiten zich aan bij Mores, het onafhankelijke externe meldpunt voor seksueel wangedrag in de cultuursector. Dat melden zij vandaag na overleg met staatssecretaris Gunay Uslu van Media. Werknemers van de organisaties en de programma’s die zij uitzenden kunnen voortaan terecht bij Mores. Daarnaast komt er een convenant voor de hele sector.



VS STUREN DRONES NAAR OEKRAÏNE | De Amerikaanse president Joe Biden heeft zojuist een een persconferentie gegeven om nieuwe hulp aan Oekraïne te presenteren.Amerika gaat Oekraïne onder meer drones geven, luchtdoelsystemen en de munitie die daarbij hoort.

Volledig scherm © dg

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.