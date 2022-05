Nieuws Gemist? Willibrord Frequin overleden en omrijden voor goedkoop tanken in Duitsland

HARTFILMPJE VERKEERD BEOORDEELD | Dat er van alles niet goed is gegaan toen de ambulancedienst in Ede vorig jaar bij een 33-jarige man keek die last had van zijn hart, was al bekend. De dienst erkent nu ook aansprakelijk te zijn en komt met een schadevergoeding voor de familie. Omdat de man mogelijk niet was overleden als het ambulancepersoneel zijn werk goed had gedaan.

JONGE WEGPIRAAT | Een achtervolging op een wegpiraat die 200 kilometer per uur rijdt over de provinciale weg? Iemand die fout geparkeerd staat in de bebouwde kom? Wijkagent Hicham maakt het in Boxtel vast wel eens mee. Maar een ‘jong guppie’ in een elektrische mini-BMW X5 heeft hij vast zelden op de hielen gezeten.

GOEDKOOP TANKEN IN DUITSLAND | De brandstofprijzen gaan volgende week in Duitsland zó hard omlaag, dat het prijsverschil met wat je bij een Nederlands tankstation betaalt gigantisch wordt. Vanaf woensdag geldt in Duitsland een adviesprijs van 1,72 euro, wat vergeleken met de Nederlandse prijzen nu minimaal 40 cent per liter lager is. Loont het om daarom ver om te rijden om te tanken? De Gelderlander zocht het uit.

VERWARMING OP AARDWARMTE? | De grond bij steden als Nijmegen, Ede en Tiel is prima geschikt om warmte uit de aarde te halen. Dat blijkt uit onderzoek dat gedaan is in opdracht van de provincie Gelderland.

INBREKER ONDER DE WIELEN | Zonder het te weten, overreed vrachtwagenchauffeur Piet maandagnacht een man (20) in Ridderkerk. Hij kón het ook niet weten, omdat het slachtoffer zich onder zijn dieplader had verstopt. Op sociale media wordt Piet een held genoemd, maar dat vindt hij ongepast. ,,Er zijn levens verwoest.”

JOURNALIST EN TELEVISIEMAKER WILLIBRORD FREQUIN OVERLEDEN | Journalist Willibrord Frequin is vandaag op 80-jarige leeftijd overleden aan de ziekte van Parkinson. Dat heeft zijn familie laten weten. Hij is ‘vredig’ in zijn slaap overleden en had zich ‘verzoend met het onvermijdelijke einde, na een liefdevol en prachtig leven’. Bekende Nederlanders reageren op zijn overlijden met respect en goede herinneringen. De Gelderlander had kort geleden nog een (laatste) interview met Frequin bij het verschijnen van zijn boek.

WETHOUDERSKOPPEL PAS GETROUWD EN NU AL ‘SCHEIDEN’ | Pas getrouwd en nu al op een andere plek gaan wonen dan zijn vrouw? Mark Lauriks (40) is beoogd wethouder voor de PvdA in Arnhem. Als hij straks wordt benoemd, gaat hij verhuizen naar Arnhem want een wethouder woont in zijn gemeente. Maar zijn vrouw Marinka Mulder kan niet mee. Zij is namelijk wethouder in de gemeente Renkum.

GEDOE? NEE HOOR | De voetbalwedstrijd DUNO-DHSC is donderdagmiddag prima verlopen. De politie hield onopvallend een oogje in het zeil bij het treffen van de ploegen uit Doorwerth en Utrecht, uit voorzorg, en had agenten paraat staan.

DODEN BIJ BOMBARDEMENTEN OP CHARKOV | Zeker zeven burgers zijn gedood door nieuwe Russische bombardementen op Charkov, de tweede stad van Oekraïne. Onlangs was in de metropool juist begonnen met een terugkeer naar het normale leven na het einde van een Russisch offensief. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.

MEIFEEST AALTEN | De historische dorpskern van Aalten stond op Hemelvaartsdag als vanouds vol met tientallen oldtimers uit vervlogen tijden. Kinderen vermaakten zich op de vrijmarkt en ook de horeca deed een duit in het zakje. ‘Het is dit jaar extreem druk.’

TWEELING VINDT DERDE PLOEGGENOOT | De eeneiige tweeling Daan en Aron Sanders (19) speelt al ruim tien jaar samen tafeltennis. In hun zoektocht naar een hoger niveau kwamen zij terecht in Terborg en bij hun nieuwe ploeggenoot Evi ten Have (19) uit Silvolde. Het trio werd donderdag net geen Nederlands kampioen.

OVERSTORTVIJVER? WAT IS DAT? | Duizenden dode karpers en naar adem happende soortgenoten in Nijmeegse overstortvijvers. Had dit dierenleed niet voorkomen kunnen worden? Lees de antwoorden op voor de hand liggende vragen.