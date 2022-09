Nieuws gemist? Wilma laat haar gaskraan afsluiten • Opgepakte vrouw in zaak vermoorde baby Sem werkt in het onderwijs

AMBTENAAR FRAUDEERDE VOOR 1,9 MILJOEN | De man die zegt dat zijn werk zijn leven was, tilde zijn werkgever voor 1,9 miljoen euro. Wat bewoog de frauderende ambtenaar die op staande voet door de gemeente Doetinchem is ontslagen? Het is voer voor psychologen. Komende dinsdag doet de rechter uitspraak.

WILMA LAAT HAAR GASKRAAN AFSLUITEN | Niet meer douchen, maar jezelf wassen vanuit een emmer. Geen aardappels op het fornuis, maar uit de magnetron. En de woonkamer verwarmen met waxinelichtjes. Wilma Maree (61) heeft in haar huis het gas laten afsluiten. ,,Ik kan geen 700 euro per maand aan gas betalen.”

MOTORRIJDER (75) OVERLEDEN IN HENGELO | Een 75-jarige motorrijder uit het Gelderse Hengelo is zondagochtend overleden bij een ongeluk in zijn woonplaats. Het slachtoffer botste met een personenbus. De automobilist (43), eveneens uit Hengelo, is aangehouden en wordt verhoord.

‘A BRIDGE TOO FAR’: HARING ETEN MET SEAN CONNERY | Duizenden mensen figureerden in A bridge too far. Donderdag is er in Nijmegen een reünie. Over een oorlogsfilm die zelf geschiedenis is geworden. De verfilming van een belangrijke slag in de geschiedenis, de Slag om Arnhem (1944), werd zélf het nieuws. ,,Iedere dag kwamen er berichten van de set.”

OVERVAL OP ALDI | De man die zaterdag is aangehouden na de overval op een Aldi in Nijmegen blijkt een 29-jarige inwoner van de gemeente Neder-Betuwe te zijn. De verdachte zit nog altijd vast.



BEGRAFENIS KONING ELIZABETH | De rouwstoet met het lichaam van de Britse koningin Elizabeth was vanmiddag onderweg naar de Schotse hoofdstad Edinburgh. Daar werd ze opgebaard in haar officiële Schotse residentie Holyroodhouse. Langs de kant van de weg stonden duizenden mensen om hun respect te betuigen aan de vorstin. De uitvaart van koningin Elizabeth vindt plaats op maandag 19 september.

VITESSE VERLIEST IN GALGENWAARD | Vitesse blijft na zes speelrondes steken op plek veertien in de eredivisie. Een ketser van Carlens Arcus leverde de Arnhemse club zondag een pijnlijke nederlaag op bij FC Utrecht. Bas Dost werd matchwinnaar in een kwaliteitsarm duel in de Galgenwaard: 1-0.

SMEULBRAND IN CHEMISCHE FABRIEK ARNHEM | In een chemische fabriek in Arnhem is al vanaf zondagochtend brand. De brandweer heeft moeite de smeulbrand in de plasticfabriek onder controle te krijgen. Die zorgt voor geur- en rookoverlast in de omgeving. De brand ontstond rond 10.00 brand in een droogoven van een fabriek op de Westervoortsedijk in Arnhem.

RONALDO (25) RAAKTE ZWAARGEWOND OP N50 | Loeiende sirenes, traumahelikopters boven Kampen. Wie zit er nu weer in de narigheid door de N50, vragen Benno ten Brinke en zijn vriendin Janny Bastiaan zich af in de zomer van 2021. Dan gaat de telefoon: dit keer zijn zij zelf directe familie van het slachtoffer.

Volledig scherm Ronaldo Vahl raakte 31 juli vorig jaar ernstig gewond bij een ongeval op de N50, waar hij als bijrijder in een auto zat met een geschaarde aanhanger. Artsen hadden hem opgegeven, maar inmiddels is communiceren met hem weer mogelijk. © Henri van der Beek / Herman van Oost

BETUWS WIJNDOMEIN GROTE WINNAAR WIJNKEURING | Het Betuws Wijndomein in Erichem heeft de meeste gouden en zilveren medailles behaald bij de Wijnkeuring van de Lage Landen 2022. Daarnaast maken wijnmakers Diederik Beker en Arina van Leenen de beste parelrosé van Nederland en België.

KIEV: ‘TROEPEN BLIJVEN OPRUKKEN IN REGIO CHARKOV | Oekraïense troepen rukken in de regio Charkov op naar het noorden, zuiden en oosten. Volgens opperbevelhebber Valeriy Zaluzhnyi is er ‘nog 50 kilometer te gaan’ tot de Russische grens. Een dag nadat Rusland door deze snelle opmars zijn belangrijkste bolwerk in de regio, Izjoem had verlaten, meldde Moskou precisieaanvallen op Oekraïense legerposities in het gebied.

GOLDBAND BREEKT DE TENT AF OP APPELPOP | Er was rook, er was vuur en er moest last minute een nieuwe headliner komen. Er werd gezongen, gedanst en zelfs nieuwe muziek gespeeld. De tweede dag van Appelpop was er eentje met verrassend mooi weer, lange rijen en vooral heel veel feest. Dit waren de acht toppers van zaterdag.

POLITIE JAAGT OP SLINGERENDE KEVER | Onverwacht is een understatement bij wat wijkagent Mervin Wigbels gisteren aantrof nadat hij met loeiende sirenes achter een ‘zeer gevaarlijk’ rijdende oude Kever tussen Emmeloord en Kuinre aan ging. Dronken waren de bestuurders in elk geval niet. Of het moet van geluk zijn geweest..

OPGEPAKTE VROUW VERMOORDE BABY SEM WERKT IN ONDERWIJS | De 39-jarige vrouw die mogelijk de moeder is van de in 2006 om het leven gekomen pasgeboren baby Sem Vijverberg is werkzaam in het onderwijs. Dat bevestigen meerdere bronnen aan De Gelderlander. De Doetinchemse vrouw werd vorige week dinsdag aangehouden.

‘JE KIND VERLIEZEN IS ALLESOMVATTEND’ | Ilias (12) overleed bij een aanrijding met een bus. Het verlies dreef zijn ouders Mohamed en Petra bijna uit elkaar, want de rouw om een overleden kind is nog complexer als vader en moeder uit twee verschillende culturen komen. ,,Je kind verliezen is zo allesomvattend.”

Volledig scherm Portret van Petra Jongerius. Inzet: zoon Ilias (12) © Foto: Erik van 't Woud