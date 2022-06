Nieuws gemist? Wim hielp bij bevalling in auto en Werner houdt vol dat hij onschuldig is aan dood van fotomodel Carolien

PROTEST | Het boerenprotest in Stroe mag officieel doorgaan. Dat heeft burgemeester Jan Luteijn maandagmiddag bekendgemaakt. „Er is geen grond om het boerenprotest te verbieden.”

AMPER OVERLAST | Als alles gaat zoals gepland, beperkt de protestactie van de boeren zich woensdag tot een samenkomst in Stroe. De boeren zeggen zelf dat er amper overlast zal zijn voor andere weggebruikers.

VERNIELDE GRAVEN | Een begraafplaats is een open, vrije plek waar je je dierbare kunt bezoeken wanneer je wil. Dat maakt kwetsbaar, blijkt in Nijmegen. Verschillende graven zijn vernield. ‘Ook van baby’s. Dat is toch gewoon onmenselijk? Dit doen duivels.’

VERVUILENDE KOLENCENTRALES | Om komende winter niet in de kou te zitten, kondigt het kabinet het eerste niveau van een gascrisis af. Vervuilende kolencentrales mogen tot 2024 weer op volle toeren draaien en bedrijven krijgen een bonus als ze minder gas gebruiken. De gaskraan in Groningen wordt voorlopig niet verder opengedraaid.

CORONAREGELS | Bedrijven moeten de basisregels voor corona weer gaan invoeren om te voorkomen dat er in het najaar weer nieuwe beperkingen komen. Gevreesd wordt dat er anders nóg grotere personeelstekorten komen dan er nu al zijn. Met die oproep komen werkgeversorganisaties VNO-NCB en MKB-Nederland.

FOTOMODEL CAROLIEN | Tegen de 43-jarige Werner van de V. is vandaag door het Openbaar Ministerie 12 jaar cel geëist. Die straf moet hij krijgen, zo vindt het OM, voor de dood van Carolien uit Beneden-Leeuwen. Justitie verdenkt hem ervan dat hij degene is die het fotomodel, zijn vriendin, in april 2020 om het leven heeft gebracht.

Volledig scherm Verdachte Werner van de V. © Nicole van de Hout

TREINCONDUCTEUR | Een 62-jarige treinconducteur is gisteravond laat overleden op station Hilversum, kort na een woordenwisseling met twee tieners die geen geldig plaatsbewijs hadden. Of er een verband is tussen de ruzie en het overlijden is ‘absoluut onduidelijk’, maar wordt wel onderzocht door de politie.

BIJZONDER UITJE | Het familie-uitje van Amsterdammer Wim van Soest kreeg vrijdag een wel heel bijzondere wending. Hij kwam naar Holten voor een wandeling, maar assisteerde bij een bevalling, voor de Aldi. „Ik zag de baby geboren worden. Het was heel bijzonder.”

Volledig scherm Amsterdammer Wim van Soest kwam voor een wandeling naar Holten, maar werd getuige van een bevalling. © Wim van Soest

HUIZENPRIJZEN | Nadat de huizenprijzen in de eerste maanden van dit jaar op kwartaalbasis al daalden (2,1 procent volgens cijfers van de NVM), zijn er tekenen zichtbaar die wijzen op een verdere afkoeling van de koopwoningmarkt.

MEERDERE GEWONDEN | In de buurt van Hoogeveen (Drenthe) zijn maandag verscheidene gewonden gevallen door een aanrijding tussen een auto en een touringcar. De automobiliste is door de brandweer bevrijd nadat ze bekneld zat in haar auto. Ze is naar het ziekenhuis gebracht, net als één inzittende van de touringcar.

Volledig scherm In de buurt van Hoogeveen (Drenthe) zijn maandag verscheidene gewonden gevallen door een aanrijding tussen een auto en een touringcar. © Videostill

MARK GILLIS | Een 22-jarige man uit Den Bosch is maandagmorgen aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de overval op Mark Gillis in Ommel. Dat maakt de politie bekend. Daarmee is hij de derde verdachte in de zaak.

KIND AANGEREDEN | Een kind is maandagmiddag aangereden op het viaduct over de A2 bij de Waardenburg. Samen met andere kinderen stond het slachtoffer naar passerende voertuigen op de snelweg te kijken toen het misging.

GEEN RIJBEWIJS | De 24-jarige motorrijder die vrijdag hard in botsing kwam met twee tienermeisjes op een scooter, had volgens de politie geen rijbewijs. Hij zou bovendien te hard hebben gereden. Door het ongeluk, waardoor de 16-jarige Zara in kritieke toestand in het ziekenhuis belandde, verkeert Vlaardingen al dagenlang in shock.

OPVALLENDE VONDST | Een complete en ongeschonden tempel uit de Romeinse tijd. Dat is de opvallende vondst in Herwen-Hemeling (Zevenaar) die tot nu toe is stilgehouden. De vondst werd maandag gepresenteerd in Zutphen.

