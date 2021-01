Nieuws gemist? Winkeliers timmeren winkelpanden dicht; geld inzamelen voor ongeneeslijk zieke Evi (6)

LIVEBLOG RELLEN Lees hier het laatste nieuws over de dreigende rellen in het verspreidingsgebied van de Gelderlander.

BRITSE VARIANT RUKT OP De afgelopen week zijn er 35.635 coronabesmettingen vastgesteld. Dat zijn er iets minder dan vorige week, toen het RIVM 38.776 positieve tests registreerde. Toch maakt het RIVM zich zorgen. De Britse variant wint namelijk terrein. De variant zou inmiddels al een derde van de nieuwe besmettingen veroorzaken. In het verspreidingsgebied van deze krant dalen de besmettingscijfers zoals op de kaart te zien is.

GENOEG VRIJWILLIGERS De vrees voor een tekort aan vrijwilligers op stembureaus bij de verkiezingen van maart blijkt onterecht. Veruit de meeste gemeenten in de regio denken straks voldoende stembureaumedewerkers te hebben voor de Tweede Kamerverkiezingen, op 17 maart. Met name studenten en ambtenaren hebben zich in groten getale gemeld als vrijwilliger.

NIET GERUST OP Ze zijn opgelucht dat het maandagavond relatief rustig bleef in Nijmegen. Maar de knoop in de maag is niet weg. Veel Nijmeegse ondernemers blijven hun zaak beveiligen. ,,Je weet niet of de relschoppers Nijmegen nóg eens op de korrel nemen.” Verder alle lof voor de Nijmeegse politie en burgemeester Bruls: ,,Die hebben de stad veilig gehouden.”

Volledig scherm NIJMEGEN: Het centrum van Nijmegen op dinsdagochtend 26 januari. © David van Haren

DOETINCHEM PRIKPLAATS Zorgpersoneel en thuiswonende ouderen krijgen vanaf volgende week vaccins toegediend op een centrale locatie in Doetinchem. Dit meldt de GGD in Noord- en Oost Gelderland, waar de Achterhoek onder valt. En ze hoeven dus niet meer naar Arnhem, Apeldoorn of Enschede. Dat scheelt twee keer een hele reis.

MEGAMISBRUIKZAAK De Duitse politie is vandaag binnengevallen bij 65 verdachten van het in bezit hebben en verspreiden van kinderporno. De huiszoekingen vloeien voort uit een grote kindermisbruikzaak in de buurt van Keulen waarbij vaders hun kinderen ‘uitwisselden’. Daarbij kwamen ruim 30.000 onbekende verdachten in beeld. Een 13-jarige die bij een van de verdachten was is door de politie bevrijd.

EIS 16 JAAR VOOR DODEN TONPRATER De 27-jarige Carli A. moet voor het doden van tonprater Frank Schrijen uit Boxmeer jarenlang de gevangenis in, als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt. De officier van justitie eiste dinsdagavond voor de rechtbank in Den Bosch 16 jaar celstraf tegen de man uit Trinidad en Tobago. ,,Dit is een laffe daad.” Lees hier de longread over de rechtszaak en een reactie van de familie.

Volledig scherm Herdenkingskaart Frank Schrijen. © .

ONGENEESLIJK ZIEKE EVI (6) De Tielse Evi is 6 jaar en ongeneeslijk ziek. Maar plezier maken kan ze nog als de beste, bijvoorbeeld in het bos. Simpele dingen. Maar om daar te komen is eigenlijk een rolstoelbus nodig. Reden genoeg voor broer Wesley en diens vriendin Lize om een inzamelingsactie op poten te zetten. Ze willen genieten. Mét Evi. ,,Zolang het nog kan.’’

Volledig scherm Broer Wesley en zijn vriendin Lize (r) zamelen geld in om een rolstoelbus te kunnen kopen voor zijn gehandicapte zusje Evi . © Raphael Drent

