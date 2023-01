Nieuws gemist? Winnaar van 3 miljoen euro tot nu toe spoorloos • Politie valt garagebox in centrum Arnhem binnen

DERMATOLOOG WAARSCHUWT VOOR 'FOUTE’PLEKJES IN DE HUID | Hij had last van een groeiend, eeltig plekje op zijn hand, want hij bleef er steeds achter haken. Maar huidkanker? Daar had die Zeeuwse schipper nooit aan gedacht. Tot hij werd doorgestuurd naar de dermatoloog.

WINNAAR VAN 3 MILJOEN EURO TOT NU TOE SPOORLOOS | Hij kan het nog maar nauwelijks geloven: ondernemer Hans Verheul had de jackpot in handen. Zijn winkel in De Bilt verkocht een staatslot waarop een prijs van meer dan 3 miljoen euro is gevallen. Nog onbekend is wie de nieuwe multimiljonair is. De geluksvogel heeft zich nog niet gemeld.

DEZE MEGA-STAPELTUIN UITULFT MOET DE WERELD GAAN VEROVEREN | Een uniek stukje stadspark ligt voor de deur van de voormalige DRU-fabriek in Ulft. Het zorgt niet alleen voor groen, maar bijvoorbeeld ook voor de zuivering van fijnstof. Na jaren van testen en uitproberen is de groene long nu klaar voor de markt.

BONDEN KLAGEN STAAT AAN OVER STEUN ZORGVERLENERS MET LONG COVID | FNV en CNV slepen de overheid voor de rechter om financiële compensatie te eisen voor zorgmedewerkers die door langdurige coronaklachten arbeidsongeschikt zijn geraakt. ,,De overheid weigert tot op heden hulp te bieden om de urgente financiële nood die bij deze zorgmedewerkers is ontstaan, weg te nemen”, stellen de vakbonden. Ze hebben de Staat daarom dinsdag gedagvaard.

WAPENBEZIT ONDER JONGEREN TERUGDRINGEN MET CAMPAGNE | Op de dag dat een 17-jarige Nijmegenaar voor de steekwapenmoord op Robel (21) voor de rechter staat, wordt in Nijmegen een campagne gelanceerd om wapenbezit onder jongeren tegen te gaan.

BOZE BEWONERS VAN PAS GERENOVEERDE FLAT IN OPSTAND TEGEN KOU | Bibberen in huis, omdat de verwarming niet werkt. Douchewater dat opeens bloedheet wordt. Flatcomplex De Vijverhorst in de Nijmeegse wijk Meijhorst is in 2021 gerenoveerd, maar volgens verschillende bewoners zijn de gebreken niet weg. Met een petitie roepen ze op tot actie.

AL JAREN EEN BOUWPLAATS OP DE KORENMARKT | De Korenmarkt in Arnhem moet een stevige oppepper krijgen, maar een van de meest beeldbepalende panden is al vijf jaar een bouwplaats. Nu lijkt de Foodhall van Coöperatieve Eeterij in de Korenbeurs toch open te gaan. In de lente volgens wethouder Bob Roelofs.

VOORMALIG VOETBALPROF MARK VAN DEN BOOGAART (37) VERMIST | Voormalig profvoetballer Mark van den Boogaart (37) wordt sinds 6 januari vermist. Zijn familie is op sociale media een actie gestart en richt zich daarbij ook op Spanje. Daar speelde Van den Boogaart na zijn opleiding bij Feyenoord vanaf 2005 enige tijd in het tweede elftal van Sevilla.

LIL KLEINE MAG ONDER VOORWAARDEN EIGEN ZOONTJE (3) ZIEN | Rapper Lil Kleine en realityster Jaimie Vaes staan vandaag opnieuw voor de rechter. Nu om veel serieuzere zaken dan horloges en broodroosters: de omgangsregeling rond hun zoontje Lio.

OVERLEDEN SPOOKRIJDER EN BIJRIJDER WAREN MOGELIJK BETROKKEN BIJ SCHIETPARTIJ | De inzittenden van de spookrijdende auto van het fatale ongeluk op de A16 bij Prinsenbeek (Noord-Brabant) waren mogelijk betrokken bij een schietpartij in Roosendaal. Agenten achtervolgden de Seat, maar staakten die toen het te gevaarlijk werd. Bij een aanrijding zijn vannacht drie doden gevallen. ,,Het ging razendsnel”, vertellen hevig geschrokken getuigen.

POLITIE VALT GARAGEBOX IN CENTRUM ARNHEM BINNEN | De politie heeft maandagavond een inval gedaan in een garagebox aan Achter de Stadswaag, een doodlopend straatje achter de Markt in de Arnhemse binnenstad. Hierbij zijn twee mannen gearresteerd.

