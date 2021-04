Nieuws gemist? Winter in april en prijzenoorlog aan de pomp in grensstreek door ‘Nieder-lockdown’

MINDER NIEUWE BESMETTINGEN | Het aantal nieuwe coronagevallen daalt. Tussen gisterochtend en vanochtend zijn 6409 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is aanzienlijk minder dan op voorgaande woensdagen. Het kabinet werkt aan een gefaseerd versoepelingsplan richting de zomer. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog.



BIJWERKINGEN | Trombose kan als bijwerking optreden bij mensen die het coronavaccin van AstraZeneca hebben gekregen. Dat stelde het bijwerkingencomité van het Europese geneesmiddelenagentschap EMA vanmiddag. Toch blijven de voordelen van het vaccin opwegen tegen de bijwerking, vindt de medicijnautoriteit. Ook bij het Janssen-vaccin zijn inmiddels enkele gevallen van trombose bekend.



Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid weet nog niet wat de conclusies van het Europese geneesmiddelenagentschap EMA over het AstraZeneca-vaccin betekenen voor de Nederlandse vaccinatiecampagne.



OOK TWEEDE-KAMERLEDEN WILLEN UITZETTING JACOB (13) VOORKOMEN | Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) moet om humanitaire redenen de Syrisch-Nijmeegse vluchtelingen Jacob (13) en Tina alsnog verblijfsrecht verlenen in Nederland en niet uitwijzen naar Armenië. Belangrijkste argument: Ze komen niet uit Armenië, maar uit Syrië. Daarnaast woont Jacob al meer dan 5 jaar in Nederland, terugsturen is dan niet meer verantwoord.

Volledig scherm Jacob (links), Hente en moeder Tina. © Foto: Bert Beelen

PRIJZENOORLOG BIJ TANKSTATIONS DOOR ‘NIEDERLOCKDOWN’ | De prijzen bij tankstations in de grensregio gaan de aankomende tijd flink zakken, verwacht commercieel directeur Jan Pieter de Wilde van Kuster Olie in Babberich. Hij vermoedt dat het dichtgaan van de grens een benzineoorlog in de grensstreek gaat veroorzaken.



EDENAAR VEROORZAAKTE COMPLETE ‘CHAOS’ OP DE A32 | De 34-jarige bestuurder die vrijdag een ravage veroorzaakte op de A32 bij Steenwijk, bleek onder invloed te zijn. Hij testte positief op meerdere soorten harddrugs, zo meldt de politie vandaag. Dat blijkt niet de enige fout die de bestuurder maakte.

Volledig scherm Door een ernstig ongeluk is de A32 bij Steenwijk in noordelijke richting helemaal dicht. © Noordernieuws / De Vries Media

SNEEUW IN APRIL | Na een paar dagen lenteweer, ontwaakte een deel van de regio woensdagochtend met het uitzicht op een sneeuwlaagje. Dat leidde tot mooie plaatjes, een selectie vind je hier.



Volgens meteoroloog Jaco van Wezel is sneeuw in april niet uitzonderlijk. Volgens Van Wezel was de warmte een week geleden uitzonderlijker voor de tijd van het jaar dan de sneeuw nu. ,,Toen zijn er records gevestigd, nu niet.”



MONSTERPROCES TEGEN ‘GLADDE PRATERS’ | Vijf mannen staan voor de rechtbank Gelderland terecht voor een omvangrijke oplichtingszaak. Tientallen slachtoffers gingen voor ettelijke miljoenen het schip in. De verdachten runden sinds 2013 een zestal fictieve bedrijven.



EIS: 14 JAAR CEL VOOR DOODSLAG NA MISLUKTE DRUGSDEAL | Een 20-jarige man uit Vortum-Mullem schoot op 2 september 2020 met een semiautomatisch wapen Tommy Reijnen op minder dan één meter afstand drie kogels in de rug, na een mislukte drugsdeal in de Leeuwerik in Boxmeer. Hij maakte zich daarmee schuldig aan het ‘opzettelijk doden’ van dit 29-jarige slachtoffer, stelde officier van justitie S. Kierkels in Den Bosch. Ze eiste een celstraf van 14 jaar.

BRAND IN MONUMENTALE BOERDERIJ | Een grote brand heeft dinsdagnacht een monumentale boerderij aan de Zijveling in het buitengebied van Ommeren bijna compleet verwoest. Het voorhuis oogt aan de buitenkant nog redelijk en heeft zelfs nog een deel van de rieten kap, maar is ook zwaar beschadigd.



GEZOCHT: GELDERSE GEMEENTE DIE KERNCENTRALE WIL | Bijna 25 jaar na de sluiting van de kerncentrale in Dodewaard vraagt de provincie alle Gelderse gemeente wie plek wil bieden aan een nieuwe centrale. De discussie over kerncentrales is weer springlevend. Verschillende politieke partijen, onder meer de VVD, pleitten tijdens de afgelopen verkiezingscampagne voor nieuwe centrales.