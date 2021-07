Nieuws gemist? Woede om afgelasting Groesbeekse feesten en tuinmeubelzaak voor tonnen bestolen

RUTTE WAARSCHUWT In de horeca gaat het ‘te vaak niet goed’, vindt demissionair premier Mark Rutte . Volgens hem zijn er nog te veel cafés waar gasten geen vaste zitplaats innemen, waardoor te weinig afstand wordt gehouden. ,,We moeten ons echt houden aan harde voorwaarden die gelden, zoals bijvoorbeeld dat iedere gast een vaste zitplaats heeft.”

VIERDAAGSE Als de Nijmeegse Vierdaagse niet al door corona was afgelast, was de wandelmars als gevolg van het hoge water misschien alsnog niet door gegaan. De Vierdaagse heeft namelijk geen noodplan voor het geval routes niet begaanbaar zijn wegens hoge waterstanden in de rivieren. ,Dit staat nog niet in ons draaiboek’’, stelt woordvoerder Jennifer Bus van de Vierdaagse-organisatie, ,,hoog water is eigenlijk iets voor in de winter.’’