Nieuws gemist? Woonboot op het droge, monument voor Youri (11) en steeds meer besmettingen

OEHOE De oehoe zit weer te broeden in de steengroeve in Winterswijk. Vanachter de kijkmuur proberen tal van vogelaars hun eigen kiekje te maken van de broedende uil. De muur met kijkgaten is speciaal gebouwd om de grote roofvogel niet te storen.

Volledig scherm Kijkmuur bij de steengroeveWinterswijk waar de oehoe weer broedt © DG

VROUW NEERGESCHOTEN Aan de Nachtegaalstraat in Didam is vrijdagavond laat een schietpartij geweest. Daarbij is een vrouw zwaargewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Later in de nacht is de vermoedelijke schutter aangehouden.

WOONBOOT OP HET DROGE Door hoogwater en brute pech ligt het schip van Hans Westgeest en Ina Rood gevangen op de scheepswerf in Millingen. Noodgedwongen slapen ze in een schuurtje. Kunnen ze ooit terug naar hun vaste stek?

ICHELLE De familie van de vermoorde Ichelle van de Velde (29) kan eindelijk waardig afscheid van haar nemen. Het zoekteam van Stichting Signi Zoekhonden vond zaterdag het laatste ontbrekende lichaamsdeel van de Oostburgse in het uitwateringskanaal tussen Sluis en Retranchement. De krant maakte een reconstructie van de zoektocht.

YOURI Youri Mom uit Malden overleed op 13 maart 2016 aan botkanker, Ewing-sarcoom genoemd. Hij werd 11 jaar. Zijn moeder Natasja presenteert 13 maart een boek over Youri, een monument in woord en beeld. ,,We kunnen nog wel lachen en genieten van dingen hoor’’, zegt Natasja. ,,Maar er is altijd die rauwe, zwarte rand.’’

STEEDS MEER BESMETTINGEN De toename van het aantal gemelde coronabesmettingen tekent zich steeds duidelijker af in de regio. In zeven gemeenten is de hoeveelheid positieve tests in een week tijd ongeveer twee keer zo hoog geworden. De stijging in Lingewaard en Renswoude ligt daar zelfs ruim boven. Dat blijkt uit de laatste cijfers van gezondheidsinstituut RIVM, die deze website dagelijks in kaart brengt.

Volledig scherm Sita Weijers is herenigd met Kater Max. © Eigen foto MAX IS TERUG Elf dagen geleden zorgde de 6-jarige kater Max voor de nodige commotie bij de ingang van Dierenkliniek De Aam in Groesbeek. Hij verdween in een boom en liet zich zelfs door de brandweer niet redden. Pas nu is Max eindelijk weer bij zijn bazin Sita Wijers thuis.

KAT-EN-MUIS-THEATER De ‘Guerilla Mask Force Nederland’ dook zaterdag op in Arnhem. Op verschillende plekken liepen de in witte beschermende kleding uitgedoste theaterfiguren plotseling tussen het publiek in de zonovergoten stad. Zeven minuten trokken ze uit voor hun ‘slavenmars’ tegen de coronamaatregelen in winkelcentrum De Lely. Vier minuten klonken de robotstemmen in Park Sonsbeek.

FLAMINGO'S Ineens was het druk zaterdagmiddag bij de Kraaijenbergse plassen bij Beers. Op het water en eromheen. Tientallen vogelspotters stonden op de kant om zich te vergapen en om een foto te maken van wel heel bijzondere gasten: flamingo’s. Check hier de fantastische foto's.

