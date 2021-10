Nieuws gemist? Woonwagenkamp verdeelt Postcodeloterij-miljoenen en man overleden bij schietpartij in café

MONUMENT VERNIELD Een monument dat door de kinderen en familie van een verkeersdode is geplaatst in Wageningen, is in de nacht van vrijdag op zaterdag vernield. De vernieling werd zaterdagochtend ontdekt. De vlinder van het monument is weg. Ook zijn er bloemen, planten en beeldjes gesloopt.

SCHIETPARTIJ Bij een schietincident bij Café De Plak aan de Vleutenseweg in Utrecht is zaterdagavond een man overleden. De dader is nog voortvluchtig. Het zou gaan om een dunne man met een getinte huidskleur. Een traumahelikopter was onderweg naar het slachtoffer, dat er volgens een woordvoerder van de politie Midden-Nederland ernstig aan toe was. Reanimatie mocht niet meer baten.

GEESTEN OPROEPEN Leden van een spiritueel genootschap hebben onlangs op de openbare begraafplaats Rusthof in Amersfoort met medeweten van de directie geesten van overleden kinderen proberen op te roepen. De seances vonden plaats in het donker na sluitingstijd van het kerkhof. De burgemeester van Amersfoort betuigt spijt over het gedoogde ritueel.

Volledig scherm Begraafplaats Rusthof. © AD

WILLEM-ALEXANDER BIJ BOER ERIC Hij had het aanvankelijk zelf niet in de gaten. Eric Lamers van De Schutkooi in Vortum-Mullem was door zijn vriend Bertus Slot uitgenodigd om een gezelschap bij te praten over het boerenleven in een natuurgebied. Lamers doet dat in het Maasheggengebied, zijn vriend in natuurgebied De Wieden in Sint Jansklooster. Ineens kwam daar koning Willem-Alexander.

BEWONERS OP STRAAT De bewoners van de zestien tiny houses in de Arnhemse Meinerswijk hebben de sleutel ingeleverd. Na twee jaar en negen maanden is het gedaan met hun ‘paradijsje’ op de zuidelijke oever van de Rijn. ,,Nu ben ik dakloos. Mijn spullen staan in de opslag, ik slaap bij mensen op de bank.”

Volledig scherm Oud-bewoners van de tiny houses. © Rolf Hensel

POSTCODELOTERIJ-MILJOENEN Bewoners van een woonwagenkamp in Nuenen kunnen miljoenen verdelen van de Postcodeloterij. Het gaat om een mega-bedrag: op één van de adressen viel ruim 3,3 miljoen euro, bij een ander dik 1,6 miljoen euro. En het is niet de eerste keer dat de wijk dankzij de postcode flink cashte. Begin 2013 viel de hoofdprijs van 40 miljoen euro van de Postcode Loterij op dezelfde postcode.

Volledig scherm Woonwagenkamp Pieterveld in Nuenen. © ED