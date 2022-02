Nieuws gemist? Wüst schrijft geschiedenis met sensationeel goud, en Jill raakte zwanger dankzij haar broer Joey

OVERMARS WEG BIJ AJAX | Marc Overmars is per direct vertrokken bij Ajax. De succesvolle technisch directeur heeft zijn onlangs verlengde contract ingeleverd omdat hij ‘gedurende een langere periode grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega’s heeft verstuurd’. Dat heeft Ajax zondagavond laat bekendgemaakt.

WÜST SCHRIJFT GESCHIEDENIS IN PEKING | Ireen Wüst heeft in Peking historie geschreven met goud op de 1500 meter. De 35-jarige Brabantse is de enige sporter die vijf Winterspelen op rij een olympische titel heeft veroverd. Brons was er voor Antoinette de Jong.

Volledig scherm Ireen Wüst tijdens en vlakna haar sensationele rit in Peking. © ADR

BROEDERLIEFDE? | Jill van Ingen uit Denekamp is hoogzwanger, met dank aan haar broer Joey. Hij doneerde het zaad, waarmee een eicel van Jills vriendin Maaike werd bevrucht. De bevruchte eicel is daarop in de baarmoeder van Jill geplaatst en groeit daarin uit tot een nieuw mens. Over een bijzondere daad van broederliefde. „Dichterbij dan dit kunnen we het genetisch niet krijgen.”

DEURWAARDER VIST AQUARIUM LEEG | Arnhemmer Elias Ettajiri van visrestaurant Mister Fish in Malburgen-West mist de grote siervissen in zijn aquarium. Bij ontruiming van zijn zaak na veel tegenslag in coronatijd zijn ze in beslag genomen door de deurwaarder. ,,Ze hebben het materiaal van mijn frituur gebruikt om ze te vangen. Ik ben er nog steeds kapot van.”

WIE KRIJGT ER 200 EURO? | Wie krijgt straks 200 euro extra compensatie voor de hoge energierekening? Gemeenten moeten deze eenmalige toeslag uitkeren, maar hebben daar nog geen richtlijnen voor gekregen. Die komen er nu echt snel aan, belooft minister Carola Schouten van Sociale Zaken.

STOPLICHT OP NIJMEEGS STATIONPLEIN? | Het Stationsplein in Nijmegen is voor blinden, slechtzienden, ouderen en mensen die slecht ter been zijn onveilig. Dat komt met name door de busbaan die het plein doorkruist. Daarom moet er op korte termijn een oplossing komen zodat ze veilig de busbaan kunnen oversteken.

Volledig scherm Het Stationsplein in Nijmegen is volgens de Oogvereniging onveilig © Foto: Bert Beelen

VOETBALPODCAST | Tot zelfs ver buiten de voetbalwereld is het grensoverschrijdend gedrag van Marc Overmars onderwerp van gesprek. Speelt dat soort gedrag ook bij onze drie Gelderse clubs? Supporters willen de thuiswedstrijden van De Graafschap boycotten, maar lost dat wel iets op? En de roep om Wilfried Bony wordt bij NEC steeds sterker.

WORDT BENZINE TE DUUR? | De prijzen voor een liter benzine in Nederland breken record na record: voor een liter E10 betaal je inmiddels maar liefst 2,158 euro. Een ritje naar familie of simpelweg woonwerk-verkeer is hiermee duurder dan het in jaren is geweest. Kom jij door de stijgende brandstofprijzen in de problemen?



