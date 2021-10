Nieuws gemist? Zanger Sam Bettens geeft zich bloot na transitie en NEC-fans bekijken wedstrijd achter de hekken

HUBERT BRULS SPREEKT ZICH (WEER) UIT | Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen, heeft zich weer in de kijker gespeeld met gepeperde uitspraken. Hij wil dat de 1,5 meter afstand weer wordt ingevoerd en vindt dat het coronatoegangsbewijs ook op de werkvloer moet kunnen worden ingezet. Dat zei hij vanochtend in het tv-programma Buitenhof. Op veel bijval lijkt Bruls niet te kunnen rekenen. Vakbond FNV reageert ‘zeer bezorgd’ en horeca-ondernemers zijn ‘onthutst’. Dinsdag weten we of het kabinet wél luistert naar de mening van de Nijmeegse burgemeester.

AUTOMOBILIST CRASHT EN VRAAGT EEN LIFT | Een bijzondere situatie in hartje Nijmegen, afgelopen nacht. Op de kruising van de Waalbrug en de Turennesingel was een automobilist met zijn auto gecrasht. De bestuurder is na het ongeluk gevlucht. Een eindje verderop stapte hij zomaar bij onbekenden in de auto. Zij weigerden zijn verzoek voor een lift en eisten dat hij uit hun auto stapte. De man is vervolgens uitgestapt en gevlucht. Waarnaartoe is niet bekend.

WINTERSWIJKSE CAMPING HIT IN DUITSLAND | Een Duitse ANWB stelt elk jaar een top 75 samen van campings in Nederland. Camping de Twee Bruggen in Winterswijk stond vorig jaar nog op plek 59. Maar dit jaar is het vakantiepark de op vijf na beste vakantiebestemming volgens onze Oosterburen. Hoe kan dat? Daarover tast eigenaar Hendrik-Jan Mensink ook een beetje in het duister. ,,Misschien vanwege het nieuwe sanitairgebouw dat we hebben laten bouwen, of de nadruk die we leggen op allerlei sportieve activiteiten die hier georganiseerd worden”, zo gokt hij.

Volledig scherm Het zwembad van de camping in Winterswijk © Jan van den Brink

DOLLY LUST JUSTITIE RAUW | Zijn Dolly (65) en Herman (85) uit Gennep megafraudeurs? Na hun arrestatie in 2017 legde justitie voor liefst ruim 40 miljoen euro beslag op al hun bezittingen. Miljoenen die ze eerlijk verdienden, zeggen de bejaarde handelaren in overtollige Amerikaanse legergoederen. De rechtbank in Den Bosch heeft in november voor hun vermeende fraude acht zittingsdagen uitgetrokken. Dolly lust justitie rauw. Dit is haar verhaal.

MAKKELIJKE MIDDAG VOOR NEC | NEC heeft zondag de eerste van minstens twee thuiswedstrijden zonder publiek gewonnen. De Nijmeegse club won na een sterk optreden met 3-0 van een zwak FC Groningen door doelpunten van Ali Akman, Elayis Tavsan en Jonathan Okita. Helemaal zonder steun van de fans hoefden de Nijmegenaren het niet te stellen: rond het stadion hadden zo’n duizend fans zich verzameld om op videoschermen de wedstrijd te bekijken. Ze moedigden hun helden luidruchtig aan.

Volledig scherm NEC-supporters bekijken door het hek heen de wedstrijd van hun cluppie. © David van Haren

ZANGER SAM TOONT ZIJN LICHAAM NA TRANSITIE | Zijn vrienden noemen hem brother. Zijn kinderen zeggen papa. Ooit hoopt hij opa te worden. Sam Bettens (49) was wereldwijd bekend als zangeres van de Belgische band K’s Choice toen hij besloot in transitie te gaan. En nu loopt hij in zwembroek over het strand. In zijn nieuwste videoclip loopt hij bovendien rond met een ontbloot bovenlichaam. ,,Ik wil mezelf nooit meer verbergen.” Hij is - zo zegt hij zelf - veel gelukkiger dan drie jaar geleden, toen hij aan zijn transitie begon.

Volledig scherm Sam Bettens © Richard Mertens

‘THE JOKER’ RICHT BLOEDBAD AAN IN JAPANSE TREIN | Bizarre taferelen vandaag in Tokio. Een 24-jarige man die - verkleed als The Joker - met een mes rondzwaaide in een trein heeft minstens zeventien passagiers verwond. Daarna stichtte hij brand in de trein waarna grote paniek uitbrak. Zo sprongen mensen doodsbang uit de ramen van de trein. De man is uiteindelijk ter plekke gearresteerd.