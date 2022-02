Nieuws gemist? Zeehond gespot in Waal bij Nijmegen en Tweede Kamer wil extra investeren in Defensie

OMSTREDEN MONDKAPJESDEAL | Ondernemer en lobbyist Sywert van Lienden is vandaag opgepakt in het onderzoek naar de omstreden mondkapjesdeal. Dit bevestigen ingewijden. De man zit vast met een andere verdachte die betrokken is bij de Stichting Hulptroepen Alliantie.

BEKLADDING | Voor de tweede keer in een week tijd is de Byzantijnse kapel aan de Dobbelmannweg in Nijmegen beklad. Zondag werd met een zwarte stift in een Slavische taal de tekst ‘Ga met de Oekraïne naar de hel’ op de borden naast de deur geschreven.

Volledig scherm De Byzantijnse kapel aan de Dobbelmannweg in Nijmegen is beklad. © Gerard Verschooten

EXTRA GELD VOOR DEFENSIE | De Tweede Kamer wil de Defensiebegroting nog deze kabinetsperiode structureel verder ophogen, maar dat mag niet ten koste gaan van andere investeringen. Ook moet het kabinet kijken of de al eerder uitgetrokken extra miljarden voor de krijgsmacht naar voren kunnen worden gehaald.

RINZE EN TOM EREN HUN VERONGELUKTE VRIEND | Rinze en Tom eren op carnavalsdinsdag hun verongelukte vriend Thijs (15): ‘Hij had grootste mond, maar ook twee linkerhanden’. Ze gaan vuurwerk afsteken, zoals ze elk jaar op 1 maart doen. Om hun vriend te eren. Om te laten weten dat er nog altijd aan hem wordt gedacht. En daarna gaan ze carnaval vieren, het feestgedruis in, misschien wel een polonaise lopen, omdat hij het zo gewild zou hebben. Dat weten ze zeker.

ZEEHOND IN DE WAAL | In de Waal bij Nijmegen is een zeehond gespot. Waarschijnlijk is het de zeehond die eerder in de havens van Duisburg zwom en op weg terug is naar de zee. ,,Ik zag ineens een hoofdje boven water komen met een snorretje.”

35-JARIGE VERONGELUKT | Een automobilist is maandagmorgen rond 06.30 uur op de Varsseveldseweg tussen Westendorp en Doetinchem om het leven gekomen, nadat hij van de weg raakte en tegen een boom is gebotst. Het gaat om een 35-jarige man uit de gemeente Oude IJsselstreek, meldt de politie.

POEPENDE WOLF | Een poepende wolf op de stoep midden in Heumen. Dorpsbewoners dachten eerst aan een carnavalsgrap. Toch blijkt het echt waar. Het roofdier trok zondag via Katwijk en Linden dwars door Heumen. Na zijn grote boodschap zette de wolf koers richting Nijmegen.

NIET NAAR WK VOLLEYBAL | De Nevobo zal het Nederlands mannenvolleybalteam niet uitzenden naar het WK volleybal 2022 zolang dit toernooi in Rusland wordt georganiseerd. Dit toernooi staat op de agenda voor 26 augustus tot en met 11 september.

JODIUMTABLETTEN | De verkoop van jodiumtabletten is sinds de Russische nucleaire dreigingen flink gestegen, zegt directeur van het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD) Jos Jongstra. Drogisterijen zijn volgens hem ‘verrast’ door de plotselinge vraag, want ze hebben maar een kleine voorraad.

ZWARE MISHANDELING | Lil Kleine moet toch weer de cel in, dat is het oordeel van de rechtbank in hoger beroep tegen de schorsing van zijn voorlopige hechtenis. De raadkamer ziet voldoende ernstige bezwaren om hem langer vast te houden voor poging tot zware mishandeling. De rapper blijft de komende veertien dagen in voorlopige hechtenis.

Volledig scherm Rapper Lil Kleine verlaat de rechtbank. © ANP

GRENSWACHTEN LEVEN NOG | De dertien Oekraïense grenswachten die vorige week zouden zijn gesneuveld op Slangeneiland in de Zwarte Zee, nadat ze hadden geweigerd zich over te geven aan Rusland, zijn niet dood. Ze leven nog en zijn krijgsgevangenen gemaakt, meldt de Oekraïense marine.

REISADVIES | Het ministerie van Buitenlandse zaken heeft het reisgebied voor westelijke delen van Rusland officieel aangepast naar Rood. Dat betekent dat reizen naar deze gebieden sterk af te raden is, en het ministerie je waarschijnlijk niet kan helpen als je er in de problemen komt. De rest van Rusland is oranje.