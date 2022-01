Nieuws Gemist? Zeiljacht bejaarde Ad moet na 30 jaar weg uit zijn achtertuin en koe bevalt van drieling

MEGABOOT | Bij een zwembad met fontein, helidek en verlichte beachbar denk je eerder aan de tuin van een villa dan aan het achtersteven van een schip. Toch heeft superjacht Galactica, dat dinsdag de Brabantse wateren heeft verlaten, nog veel meer aan boord dat tot de verbeelding spreekt. Neem hier een kijkje aan boord van de megaboot van 100 miljoen.



CARNAVALSBLUES VAN ROY | Prins zijn was een droom voor Roy Wolf (47) uit Nijmegen, maar door de coronapandemie dreigt een ingetogen carnaval. Net als toen hij jeugdprins was. ,,Carnaval zou zo belangrijk kunnen zijn.’’ Lees zijn verhaal.



WILLEM ENGEL | Twitter heeft de twee accounts van Willem Engel opgeschort, bevestigt de Viruswaarheid-voorman tegen deze site. Dat gebeurde nadat hij op het sociale platform adresgegevens van Sigrid Kaag had gedeeld. Of dat ook echt de reden is, is nog niet duidelijk.



FRIEMELHOEK | Het was dikke pret afgelopen zomer, toen de vrienden van Peter van der Meer (31) uit Schiedam een Google-locatie genaamd ‘De friemelhoek van ome Peet’ op zijn adres aanmaakten. Dat er maanden later boa’s voor de deur zouden staan, had geen van hen verwacht.

Volledig scherm Peter vd Meer van 'De friemelhoek van ome Peet’. © www.roeldijkstra.nl

VITESSE HAALT SPITS | Vitesse heeft de eerste winterse versterking binnen. Met Adrian Grbic trekt de eredivisionist uit Arnhem een Oostenrijkse international aan. De spits wordt voor de rest van dit seizoen gehuurd van de Franse club FC Lorient.



VERTREKT ROMENY? | NEC-spits Ole Romeny staat in de concrete belangstelling van het Duitse Schalke 04 en de Keuken Kampioen divisie-clubs FC Emmen en Roda JC. De Nijmeegse eredivisionist wil hem echter niet laten gaan zolang er deze maand geen spits is aangetrokken.



JEUGD MAG WEER ’S AVONDS HET VELD OP | De jeugd mag in de avonduren weer sporten. Fijn, vinden de verenigingen in de Liemers. Ze hopen dat er nu snel verder wordt versoepeld. Lees meer.



MAN MET AH-TAS OVERVALT ALDI | Bij een overval op de Aldi-supermarkt in Ochten is een caissière vanmiddag bedreigd met een mes. Ze bleef volgens de politie ongedeerd. De dader ging er lopend vandoor met een nog onbekende buit.



CORONA-UPDATE | Nederland bereikt de piek van de huidige coronagolf waarschijnlijk pas eind deze maand, stelt het RIVM. Het aantal coronapatiënten dat in een Nederlands ziekenhuis ligt, is afgelopen etmaal weer afgenomen. Ondertussen vindt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het steeds herhalen van boosterprikken geen levensvatbare strategie. Lees bij in ons liveblog.



VIJF VERDACHTEN IN TREINTOILET | De politie heeft maandagavond vijf mannen uit een toilet gepraat in een trein bij station Ede-Wageningen. Er kwam een melding binnen dat de groep het zou hebben gehad over een vuurwapen en het doorladen ervan.



ZEILJACHT MOET WEG Bijna dertig jaar werkte hij in zijn achtertuin in Dronten aan een zeiljacht. Het houten schip van 14,5 meter lang paste er nét in. Nu het bijna klaar is, moeten Ad Schraa (87) en zijn vrouw noodgedwongen verhuizen. Met lede ogen kijkt hij maandagmiddag toe als het schip uit de tuin wordt gehesen. ,,Dit doet zeer.’’ Lees meer.

