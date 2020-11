Nieuws gemist? Zelfmoord en moord in Arnhem en gerechtigheid voor hondje Dribbel

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem, De Gelderlander zet elke dag het belangrijkste nieuws van de dag op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van zaterdag 21 november.

MOORD EN ZELFMOORD IN ARNHEM Cees J., directeur van een incassobureau in Arnhem, is mogelijk betrokken geweest bij meerdere moordzaken voordat hij vrijdagnacht zichzelf van het leven beroofde.

Vrijdagmiddag werd een kunstenaar en handelaar uit Laren zwaargewond in zijn zwarte Jeep aangetroffen. Hij overleed later. Eerder die middag vond de politie in Amersfoort ook al een dode man in een auto. Beide mannen zijn door geweld om het leven gekomen.

CORONAKAART Het RIVM meldt vandaag landelijk 6093 nieuwe coronabesmettingen, een stijging van meer dan honderd ten opzichte van gisteren. Daarmee schommelt het cijfer al een paar dagen in de buurt van de 6000, net als vorige week zaterdag. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis daalde ondertussen weer wel: naar 1902.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

ALS VUIL ACHTERGELATEN Precies tien jaar geleden werd de Arnhemse straatprostituee Ida Sjamsudin op gruwelijke wijze vermoord. De zaak is nooit opgelost. De politie en de familie blijven hopen op de gouden tip.

Tien jaar lang al wachten de zus en de dochter van Ida Sjamsudin nu al op de gouden tip. Tevergeefs. De gruwelijke moord op de Arnhemse straatprostituee is na een decennium nog altijd niet opgehelderd. Elk jaar liep de frustratie bij de familie verder op. Ze willen nu zelf op onderzoek uit, in de hoop dat bekenden van Ida wel met hen willen praten. Zodat de zaak eindelijk kan worden opgelost.

Volledig scherm De reconstructie van de moord op Ida Sjamsudin in Arnhem © Jelle de Ruiter

KIJKERS VERBOLGEN Aan tafel bij Beau gisteravond spatten de vonken er ouderwets vanaf tussen Peter R. de Vries (64) en advocaat Gerald Roethof (47). Beide heren waren aangeschoven om te praten over de uitspraak in de zaak-Nicky Verstappen.

Met name Roethof oogstte kritiek bij de kijker vanwege ‘promotie’ voor een documentaire die zijn zus in de maak heeft over de spraakmakende zaak, als tegengas op ‘de eenzijdige beeldvorming in de media’.

Volledig scherm Advocaat Gerald Roethof te gast bij Beau. © RTL

DRIBBEL DOODGESTOKEN In het onderzoek naar een jogger die vorige week zaterdag hondje Dribbel doodstak in het Vlaamse Waasmunster, is de dader opgepakt. Dat meldt het parket Oost-Vlaanderen, nadat camerabeelden van de verdachte werden verspreid.

Het gaat om een 43-jarige man uit Lokeren. Hij heeft inmiddels bekend dat hij de persoon is die de hond heeft gestoken. Het incident deed zich vorige week zaterdag in de vroege avond voor in het Vlaamse plaatsje Waasmunster. Twee wandelaars waren op pad met hondje Dribbel, toen ze het pad kruisten met een jogger.

Volledig scherm Dribbel © Kristof Pieters

OUDERS MOGEN NIET OP TRIBUNE, MAAR WEL MEEZWEMMEN Hoe maak je van afzwemmen een feestje als er geen ouders op de tribune mogen zitten? In zwembad De Peppel in Ede laten ze nu ouders meezwemmen, want dat mag wel. En de ouders krijgen ook een diploma.

Duim omhoog als je vader of moeder het goed doet. Duim omlaag als je vindt dat ze het nog eens moeten doen. Laura van de Kamp van zwembad De Peppel staat voor de groep kinderen. Eén doet zijn duim omlaag. ,,Nou, papa van Lennert. Jij moet nog een keer. Wat deed hij niet goed, Lennart? Hij deed zijn gezicht niet in het water, he’’, zegt Van de Kamp in de microfoon. En daar gaat de vader van Lennert. Plons. In het water.

NACHTMERRIE VOOR POLITIEMAN LEO Wat als een rustige dienst begon, eindigde voor politieagent Leo de Haan (33) in een nachtmerrie. Een spookrijder boorde op 29 mei zijn auto op de A12 met bijna 160 kilometer per uur in een tegenligger, met fatale gevolgen. De Haan verleent eerste hulp. Het vreselijke ongeluk brengt hem in één klap terug bij die andere vreselijke situatie: de tijd dat hij als marinier in Somalië diende.

In de vroege ochtend van 29 mei rijdt een 29-jarige man uit Almelo frontaal op een tegenligger. De teller op zijn snelheidsmeter geeft 158 kilometer aan. Hij rijdt dan al enige tijd tegen de rijrichting in. Als spookrijder veroorzaakt hij op de A12 bij Maarsbergen een enorme ravage.