Nieuws gemist? Zelfmoordpoeder gevonden in woning; bedrijf rouwt om in Ede overreden Ben

Madeleine Albright

EERSTE VROUWELIJKE MINISTER OVERLEDEN | Madeleine Albright, de eerste vrouwelijke minister van Buitenlandse Zaken in de VS, is overleden. Ze is 84 jaar oud geworden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Albright leed aan kanker

BUURT ONTRUIMD OM MIDDEL X | De gevaarlijke stof die is aangetroffen in een huis in de Arnhemse wijk Schuytgraaf, blijkt het beruchte ‘zelfmoordpoeder’, ook wel middel X te zijn. Dat bevestigen meerdere bronnen aan De Gelderlander. In het huis raakte een politieagent onwel. ,,Omdraaien en wegwezen; dat had de agent moeten doen.”

HOTEL-RESTAURANT BIZAR BAZAR IS TE KOOP | Het kleurrijke Arnhemse hotel-restaurant Bizar Bazar staat te koop voor 3,3 miljoen euro. Horecamakelaardij Knook&Verbaas, een landelijke speler, heeft de onderneming in de etalage gezet. De horecazaak is desgewenst ook te huren. De huursom is ‘in overleg’ af te spreken.

Bizar Bazar in Arnhem.

MONDKAPJE MAG AF, MAAR NIET OVERAL | De mondkapjes hoeven vanaf vandaag echt bijna nergens meer op, zo lijkt het, maar schijn bedriegt. Weliswaar vervalt de verplichting voor het dragen van de maskers in het openbaar vervoer, maar er zijn nog genoeg plekken waar ze wél verplicht zijn.

Het mondkapje mag af. Maar niet overal.

SCHURFT IS ACTUELER DAN JE DENKT | Utrechtse studentenhuizen worden massaal geteisterd door schurft. De huidziekte, waarbij mijten kleine gangetjes in de huid graven en eitjes leggen, is bezig aan een grote opmars. Huisartsen spreken van een ‘forse uitbraak’ en met name in dichtbevolkte huizen duiken de piepkleine beestjes op - soms kéér op kéér.

BEVEILIGINGSBEDRIJF ROUWT OM OMGEKOMEN BEN | ,,Met Ben verliezen wij onze pa, opa én knuffelbeer”, zegt Koba Metreveli, directeur van het Doetinchemse beveiligingsbedrijf Secret Security Service, die mede namens de familie spreekt. Ben (64) uit Gaanderen, beveiliger van het Leger des Heils in Lunteren, stierf zaterdag na te zijn overreden bij een verkeersruzie in Ede.

Korba Metreveli heeft op zijn kantoor een plekje ingericht met een foto van Ben, bloemen en een kaars.

MARC VECHT TEGEN ROUNDUP | Hij heeft een doel. Een missie. Het stoppen met het bestrijdingsmiddel glyfosaat. In de volksmond bekend als Roundup. Marc Pieterse uit Mill is er al een paar jaar mee bezig, zegt hij. Want het giftige goedje is gevaarlijk. Sterker: ,,De planeet gaat er op de lange termijn aan ten onder”, is de overtuiging van de man die studeerde aan de landbouwuniversiteit van Wageningen.

Millenaar Marc Pieterse op een veld dat met Roundup is behandeld.

'DE JONGE HEEFT WAT UIT TE LEGGEN’ | Voormalig coronaminister Hugo de Jonge (CDA) spoorde zijn topambtenaar aan om in gesprek te gaan met mondkapleverancier Sywert van Lienden. Die persoonlijke bemoeienis met de omstreden miljoenendeal bleef tot dusver grotendeels buiten beeld.

WINKELS STOPPEN NIET MET TABAKSVERKOOP | Albert Heijn, Shell en gemakswinkels leggen de oproep van ziekenhuizen, patiëntenorganisaties en KWF Kankerbestrijding naast zich neer. Zij volgen niet het voorbeeld van Lidl, maar gaan door met de verkoop van sigaretten.

SCHOOLMEESTER WERD BURGEMEESTER | Een onrustige natuur en een duidelijke visie brachten Bert Berghoef (73) uit Buren eerst in het onderwijs en later in het openbaar bestuur. ,,Echt geven om mensen, verantwoordelijkheid willen nemen en sturing geven: dat zijn de eigenschappen die je nodig hebt. Ik wilde goed voor anderen zorgen en op een vriendelijke en open manier leiding geven. Duidelijk en daadkrachtig zijn, maar mét oog voor anderen.”

WAAROM SPUGT HIJ ELKE DAG OP DIE AUTO'S? | Op het internet is een filmpje opgedoken waarop te zien is hoe een fietser op auto’s spuwt. Voor een garagehouder was de maat helemaal vol. Hij wachtte de fietser op aan de kant van de weg en gooide een emmer koud water over hem heen.