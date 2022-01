Nieuws gemist? Zes kinderen verdwijnen plots uit Nijmegen en carnaval kan in aangepaste vorm doorgaan

CARNAVAL IN AANGEPASTE VORM | Carnaval kan doorgaan, maar wel in aangepaste vorm. Dat zegt minister Dilan Yeşilgöz maandag na het corona-overleg tegen RTL. ,,Helaas zal carnaval wel in een aangepaste vorm moeten worden gevierd”, aldus de minister. ,,Tenzij het virus volledig is verdwenen, maar dat is volgens mij iets te snel. En je kunt niet zeggen dat het virus die dagen niet bestaat.”

HOOGSTE AANTAL OOIT | Afgelopen etmaal zijn er maar liefst 112.278 positieve coronatests geregistreerd. Dat is met afstand het hoogste aantal ooit. Afgelopen vrijdag en zondag waren er ongeveer 75.000 nieuwe gevallen bij gekomen. Het cijfer kan wel een vertekend beeld geven. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kampt al een paar weken met een grote achterstand, maar die is in de afgelopen dag ingelopen.

OMGEBRACHTE ESMEE | Wie heeft de door een misdrijf omgekomen Esmee (14) uit Hazerswoude-Rijndijk na donderdag 30 december omstreeks 15.30 uur nog gezien of gesproken? Deze vraag sturen Openbaar Ministerie en politie een maand na de dood van de tiener aan iedereen van wie bekend is dat hun nummers in de telefoon van de Hazerswoudse stonden.

STORM CORRIE | Waarschijnlijk hoorde je haar buiten al razen: Corrie was volop aan het stormen in Oost-Nederland. Dat leverde in de regio veelal kleine schade op. Zo blies Corrie een kleine vrachtwagen van de snelweg tussen Didam en Wehl. En belandde in Ede een omgewaaide boom op het dak van een geparkeerde auto.

Volledig scherm De brandweer in actie aan de Willem Lodewijklaan in Ede, waar een boom omwaaide en op een auto terechtkwam. © AS Media

AGENTEN DOODGESCHOTEN | Twee Duitse politieagenten zijn vannacht tijdens een verkeerscontrole doodgeschoten in de westelijke deelstaat Rijnland-Palts. De politie jaagt op de daders waarvan een een bekende van de politie zou zijn. Duitse media melden dat de beide slachtoffers door het hoofd geschoten. Beiden droegen hun uniform en hadden een kogelvrij vest aan, aldus Bild.

GROEPSVERKRACHTING DEN BOSCH | Bosschenaar Boy M. (20) moet twee jaar de cel in voor een groepsverkrachting in 2019. Zijn net iets oudere vrienden Faycal J. (21), Jordy van E. (21), Marco H. (21) en Haydar A. (26) moeten drie jaar in de cel. Dat blijkt uit de uitspraken van de rechtbank in Den Bosch. Het destijds 15-jarige meisje heeft volgens de rechtbank een uur tegen haar wil seks gehad. ,,Ze was een gebruiksvoorwerp en is vernederd.”

LICHAAM OPGEGRAVEN | Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft het lichaam van oud-MIVD’er Hans van de Ven opgegraven. Het Nederlands Forensisch Instituut verricht alsnog onderzoek naar zijn doodsoorzaak. Van de Ven werd op 5 februari 2021 dood aangetroffen in zijn woning in Amstelveen. De politie concludeerde na een diagnose van een schouwarts dat hij een natuurlijke dood was gestorven en blies diezelfde dag nog het onderzoek af. Nabestaanden vertrouwden de situatie niet en startten een eigen onderzoek.

Volledig scherm Het lichaam van Hans van de Ven werd vanochtend opgegraven. © Koen Voskuil

DOCHTER OOK OVERLEDEN | De 18-jarige vrouw uit Sint-Oedenrode die vorige week zondag zwaargewond raakte bij een ongeluk in Best is overleden aan haar verwondingen. Haar 51-jarige vader kwam vlak na het ongeluk om het leven. De vader en dochter reden die zondag met hun auto tegen een boom, raakten vervolgens een lantaarnpaal en nog een boom, waarna het voertuig op de kop met de neus in een sloot belandde.

VOETGANGER ZWAARGEWOND | Een 18-jarige man uit Arnhem is zondagavond zwaargewond geraakt bij een ongeluk op het Keizer Karelplein in Nijmegen. De voetganger is aangereden door een automobilist bij de afslag en oprit van de rotonde met de Sint Annastraat. Agenten hebben de bestuurder opgepakt. Uit een test bleek dat de 35-jarige man uit Groesbeek drugs had gebruikt.

INSCHRIJVEN VOOR VIERDAAGSE | De inschrijving voor de 104de Vierdaagse start volgende week maandag om 10.00 uur, inschrijven kan tot en met vrijdag 25 maart 17.00 uur. Dat maakt de organisatie bekend. Bij het heuglijke nieuws voor tienduizenden wandelfanaten houdt de organisatie wel nog een slag om de arm. Immers, corona kan nog altijd roet in het eten gooien.

A2-VERDACHTE | Het Openbaar Ministerie heeft de strafzaak tegen de man, die was aangehouden vanwege een incident op de A2 rond het zwaarbeveiligde transport van misdaadverslaggever John van den Heuvel, geseponeerd. De man werd ten onrechte verdacht van het voorbereiden van ernstige strafbare feiten.

ZES KINDEREN WEG | Het plotselinge vertrek van zes kinderen van het asielzoekerscentrum in Nijmegen-Oost hakt erin op school en in de wijk. Als ze niet aan het spelen is en even stil is, dan komen de tranen bij Elise van den Boogaard (10). Haar vriendinnetje Ghena Adbalmajid (12) wordt dinsdag met haar ouders, zusjes en broertje van het asielzoekerscentrum in Nijmegen naar Katwijk aan Zee gebracht.

Volledig scherm Ghena (met roze trui) gaat verhuizen naar Katwijk aan Zee. © Paul Rapp