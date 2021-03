Nieuws gemist? Zestigplussers wachten mogelijk langer op prik; arrestatieteam valt Nijmeegse woning binnen

60-PLUSSER MOET LANGER WACHTEN OP PRIK Een grote groep Gelderse 60-plussers moet mogelijk nog weken wachten op het coronavaccin . Dat terwijl leeftijdsgenoten in Limburg al geprikt zijn en bijvoorbeeld het Land van Cuijk (Brabant) nu snel aan de beurt is.

BOERENBELEID MOET OP DE SCHOP Hij was degene die anderhalf jaar geleden de lont in het kruitvat stak. Het pleidooi van Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot van D66 leidde tot een boerenopstand. De Groot staat nog steeds achter zijn woorden en inzet: het moet anders. Lees hier een uitgebreid interview.

ARRESTATIETEAM VALT WONING IN NIJMEGEN BINNEN De Tweede Walstraat en een deel van de Van Welderenstraat in Nijmegen zijn maandagmiddag tijdelijk afgesloten geweest omdat de politie vermoedde dat er een verdachte in een woning aanwezig was. Een arrestatieteam viel een bovenwoning in de Tweede Walstraat binnen maar trof de verdachte niet aan.