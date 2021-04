Nieuws Gemist? Zo stroomden de terrassen en de Primark weer vol en rampfoto brengt ook geluk

VERSOEPELINGEN We moesten er meer dan zes maanden op wachten maar vandaag was het dan zover: de terrassen mogen weer open. Ook winkelen hoeft niet meer op afspraak en de avondklok is verleden tijd. De terrassen en winkelstraten liepen mede dankzij het mooie weer vlot vol. We volgden de terrasgangers en het winkelend publiek de hele middag in een liveblog, lees het hier terug !

DRUGSAFVAL BIJ ROEMRUCHT ZALENCENTRUM Op het terrein van voormalig zalencentrum De Veldhoen in Langerak in de Achterhoek zijn twee zeecontainers met drugsafval en grondstoffen voor het maken van drugs aangetroffen. Het pand is op last van burgemeester Mark Boumans gesloten.



THE STREAMERS BREEKT RECORD Het concert van The Streamers ter gelegenheid van Koningsdag was een enorme hit. Het aantal kijkers naar het Oranjeconcert van gelegenheidsformatie The Streamers passeerde gisteravond rond 22.00 uur de 2,5 miljoen kijkers, aldus de organisatoren. Het is daarmee volgens de organisatie het meest bekeken streaming-event ooit in Nederland. Door het succes rijst de vraag of de gelegenheidsband ook na de coronapandemie verder kan.



GELIEFD DORPSCAFÉ WIJKT De inwoners van Puiflijk zijn niet blij met de beoogde sloop van café-zaal De Linde om op die plek een nieuw dorpshuis te bouwen. Tientallen dorpsgenoten spreken op Facebook hun teleurstelling uit. Velen herinneren zich met nostalgie de dansavonden in De Linde. De sloop lijkt onvermijdelijk.