Nieuws gemist? Zo uitbundig zagen we de Oranjes nog nooit en Willem redde het been van zijn oma

teruglezenGeen tijd gehad om het nieuws te volgen vandaag? Wij hebben de oplossing. De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van woensdag 27 april.

KONINGSDAG 2022 | Na twee jaren vol coronaregels vierden Nederlanders vandaag als vanouds Koningsdag. Overal in het land waren er vrijmarkten, festivals en andere feestelijke activiteiten. De straten en pleinen waren ‘overvol’ in onder andere Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en Breda.

Het centrum van Nijmegen was tijdens Koningsdag volgestroomd met vele duizenden feestvierders. Het feest voltrok zich in een gemoedelijke, ontspannen sfeer. Het lenteweer droeg daar ongetwijfeld toe bij.

,,Ik geloof niet dat ik de Markt zo vol heb gezien.” Duizenden Veenendalers waren vanochtend naar het centrum gekomen om mee te zingen met de vele liedjes bij de aubade. Hoogtepunt was de 10-jarige Martin uit Oekraïne die het Wilhelmus zong.

De politie hield woensdag op een vrijmarkt in Arnhem een man aan. Hij zou daar onrust hebben veroorzaakt en had mogelijk een vuurwapen op zak, meldt de politie.

De vertrouwenscijfers zijn dramatisch, de koninklijke familie haalde alles uit de kast tijdens Koningsdag in Maastricht. ,,De lange termijn zal gewoon aantonen dat het allemaal in orde komt.’’

VERKRACHTING | Johan Derksen (73) heeft op zijn 22ste een vrouw verkracht door een kaars in haar vagina te duwen terwijl ze bewusteloos was. Dat vertelde hij gisteravond voor het oog van bijna 600.000 kijkers in Vandaag inside. Het verhaal leidt tot woedende reacties op sociale media, maar Derksen biedt geen excuses aan.

‘AANSLAG’ OP AUTO'S | Koningsdag, die heeft Ilse Roos (37) maar even overgeslagen. De Drutense zit in de huiskamer nog bij te komen van wat haar maandagavond overkwam. Twee auto’s gingen in vlammen op. De witte bestelbus van haar man en het rode autootje van haar zelf.

Volledig scherm Op de Mariahof in Druten werden twee auto's in brand gestoken. © Politie Druten-Zuid

HOGE GASPRIJZEN | Nadat Rusland aankondigde de gasleveringen naar Polen en Bulgarije stop te zetten, schoten de gasprijzen opnieuw omhoog. De vrees bestaat dat de energieprijzen voor lange tijd extreem hoog blijven. ,,Dit heeft gevolgen voor heel Europa.’’

AKKOORD | Benfica heeft een principe-akkoord bereikt met Roger Schmidt. De huidige trainer van PSV moet de nieuwe hoofdcoach worden in Lissabon, zo werd de voorbije weken al duidelijk. Benfica meldt dat de onderhandelingen met de Duitser vrijwel zijn afgerond maar dat er nog geen handtekening is gezet.

HELD | Een ongeluk zit in een klein hoekje, dat weten we allemaal. Maar de twaalfjarige Willem van der Steeg wist er op het nippertje een te voorkomen en redde zo het been van zijn oma. ,,Mijn been lag echter onder de auto.”

Volledig scherm Willem en zijn oma. © DCI Media

WAARSCHUWINGSSCHOTEN | De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag twee waarschuwingsschoten gelost bij aanhoudingen in een woning aan de Kruisstraat in Dieren. De arrestaties volgden na een bedreiging op de Dierense kermis, daarbij zou een vuurwapen zijn gebruikt.

JOHNNY DE MOL | Hélène Hendriks neemt voorlopig de presentatie van het programma HLF8 over van Johnny de Mol. Dat laat Talpa vandaag weten. De Mol maakte gisteren bekend voorlopig te stoppen na een nieuwe beschuldiging van ongepast gedrag aan zijn adres.