Nieuws gemist? Zo verliep de jaarwisseling in deze regio: minder slachtoffers, maar wel onrust op verschillende plekken

teruglezenIs het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem, De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van vrijdag 1 januari. Een ‘special’, met al het belangrijkste nieuws over de jaarwisseling op een rijtje.

Het aantal vuurwerkslachtoffers in Gelderland ligt een stuk lager dan voorgaande jaren. Slechts een tiental mensen kwam naar het ziekenhuis met een verwonding door vuurwerk. Op straat liep het op veel locaties wél uit de hand.

,,Het vuurwerkverbod heeft echt zin gehad”, zegt Jos van der Zande, arts op de Spoedeisende Hulp van het Nijmeegse Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ). ,,Er meldde zich niet één vuurwerkslachtoffer, terwijl dat er vorig jaar vier waren.” Ook in andere ziekenhuizen bleef het rustig. In Winterswijk en Doetinchem is tot opluchting van het personeel ook niet één vuurwerkslachtoffer binnengekomen. Het Radboudumc heeft één persoon uit Veenendaal moeten opereren die zijn oog is kwijtgeraakt door een vuurwerkontploffing in zijn gezicht.

In Arnhem kwamen twee jonge mannen met brandwonden in het ziekenhuis. In Tiel en Ede bestond de nieuwjaarsnacht in het ziekenhuis uit de behandeling van een paar mensen met lichte verwondingen.

Vuurwerkverbod?

De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls roept het kabinet op om zo snel mogelijk met een algeheel vuurwerkverbod te komen. Volgens hem heeft de afgelopen nieuwjaarsnacht bewezen dat zo’n verbod de druk op de zorg vermindert en het werk van hulpdiensten aanzienlijk verlicht. De burgemeesters van Grave en Sint Anthonis scharen zich achter Bruls.

Niet uit Arnhem

Viel het in de ziekenhuizen mee, op straat was het her en der wel onrustig. Vier agenten raakten gewond bij het beëindigen van een feest in een bunker aan de Koningsweg in Arnhem. Daar waren zeker zeventig bezoekers. ,,Anarchistisch en asociaal tuig dat vermoedelijk uit alle hoeken van Europa naar Arnhem kwam om feest te vieren”, zegt de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch over de bezoekers. De indruk bestaat dat er onder de feestvierders geen Arnhemmers waren.

In Nijmegen rukte de brandweer in totaal 25 keer uit. In het Rivierengebied was het in verschillende plaatsen onrustig. Agent Django van Ekeren uit Tiel schrijft op Twitter: ‘Collega’s gewond, politievoertuigen vernield, auto’s in brand, straatmeubilair vernield, grote groepen die zich keerden tegen de politie en met stenen gooiden: het was GEEN rustige nacht.”

Burgemeester Hans Beenakker van Tiel reageert ontzet op de gebeurtenissen. ,,Ik ben hier zeer boos en teleurgesteld over en ik weet zeker dat de meeste Tielenaren datzelfde denken en voelen. Dit is echt ontoelaatbaar.”

Hulpverleners bekogeld

In Waardenburg bekogelde een groep van zo’n honderd jongeren hulpverleners met zwaar vuurwerk. De Mobiele Eenheid moest er diep in de nacht aan te pas komen om de hulpverleners te beschermen. Vijf mensen werden aangehouden. Ook in Tiel moest de ME komen toen er rond half vijf een vreugdevuur op straat werd aangestoken.

Zowel in Aalten als in Didam is rondom de jaarwisseling een jongerenfeest stilgelegd. De politie maakte donderdag aan het begin van de avond een einde aan het samenzijn van zo’n veertig jongeren ergens in het buitengebied van Aalten. In Didam werd op nieuwjaarsnacht het feestje van veertien man verstoord. Acht van hen kregen een proces-verbaal.