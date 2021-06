Nieuws gemist? Zonnepanelen uit bij felle zon, boerenprotest aanstaande en jubelcijfers corona

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem! De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van dinsdag 29 juni.

TABAK GOEDKOPER OVER DE GRENS Tabakszaken aan de grens zien steeds meer klanten de grens over gaan voor hun sigaretten. Door de lagere accijnzen zijn die daar tot wel euro’s goedkoper. ‘Als dit zo doorgaat dan gaan er grensondernemers omvallen. Ik snap al die mensen wel dat ze dan even de grens over wippen. Maar wij als ondernemers zijn wel de sigaar!’

In de Primera in Nederland betaal je over het algemeen meer voor tabak dan over de grens.

ZONNEPANELEN UIT BIJ FELLE ZON Huiseigenaren met zonnepanelen lopen geregeld geld mis, doordat de zon juist te fel schijnt. Het systeem schakelt zichzelf uit op zo’n piekmoment. Daarmee gaat veel stroom verloren. Zo zit dat.

JONGEN BEROOFD DOOR TWEE MANNEN IN TIEL Een 18-jarige jongen uit Zutphen is maandagavond even voor 19.50 uur beroofd door twee jonge mannen vlakbij het station in Tiel. Het slachtoffer moest onder dreiging verschillende spullen afstaan aan het duo.

HOGE WERKDRUK KINDEROPVANG Leidsters in de kinderopvang kunnen het werk niet meer aan. De groepen kinderen worden groter, maar de huishoudelijke hulp die er eerst wel was, is verdwenen. ,,Soms denk ik halverwege de dag: Dit kind heb ik nog helemaal niet geknuffeld.” Lees hier het verhaal van Sembèna.

Sembèna Jeroe, leidster in de kinderopvang in Nijmegen.

‘BESTE’ ZWEMBAD VAN NEDERLAND IN ARNHEM Arnhem heeft een nieuw zwembad. Maar dat niet alleen. Sportcentrum Valkenhuizen is er enorm van opgeknapt. Het donkere hol van weleer baadt nu in het warme licht. Zie in de video hieronder hoe dat er uitziet.

DE BOER WEG BIJ ORANJE De KNVB moet na het mislukte EK op zoek naar een nieuwe bondscoach. Frank de Boer vertrekt als verwacht na nog geen jaar bij Oranje. Hij werd op 23 september vorig jaar aangesteld als opvolger van Ronald Koeman, die naar FC Barcelona was vertrokken. De Boer had een contract tot en met het WK van 2022 in Qatar, maar die verbintenis is nu - anderhalf jaar vóór de mondiale titelstrijd - al verscheurd. Lees hier een reactie van De Boer en de voetbalbond.

Het is vandaag tot een breuk gekomen tussen de KNVB en Frank de Boer.

BOERENPROTEST De boeren gaan volgende week woensdag, 7 juli, weer massaal protesteren tegen de stikstofplannen. De boeren voelen zich ernstig bedreigd in hun bestaansrecht door onder meer plannen ‘om het Groene Hart en de Gelderse Vallei leeg te vegen ten gunste van woningbouw, zonnevelden en bossen.’

AUSCHWITZ-SPOTPRENT MET RUTTEN EN DE JONGE Het Gelderse FVD-statenlid Alex van Wijhe heeft voor beroering gezorgd op sociaal medium Twitter door een oude afbeelding te delen waarop Hugo de Jonge en Mark Rutte samen met Bill Gates als bewakers van Nazivernietigingskamp Auschwitz staan afgebeeld. ,,Maar als ik voor nazi word uitgemaakt is er géén ophef.’’

De bewuste afbeelding.

JUBELIJFERS CORONA Geen enkele coronapatiënt hoefde in de afgelopen 24 uur te worden opgenomen op een intensive care. Dit is voor het eerst in bijna een jaar. Ook de wekelijkse RIVM-cijfers tonen veel jubelcijfers. In de afgelopen week zijn er 26 procent minder positieve coronatesten gemeld dan in de week ervoor. Check hier nog meer actuele cijfers.

JONGENS (17 EN 18) AANGEHOUDEN VOOR MISHANDELING De politie heeft dinsdagochtend drie jongens aangehouden in Groesbeek. Zij worden ervan verdacht de broers Frans en Gerrie Derks te hebben mishandeld bij De Linde. Twee jongens zijn 17 jaar oud, de derde is 18. Ze komen alle drie uit Groesbeek.