Nieuws gemist? Zoon (17) van columniste Annemarie Haverkamp overleden en Abigail brengt de krant rond

JOB (17) OVERLEDEN Job, de zoon van columniste Annemarie Haverkamp, is zondagmiddag op 17-jarige leeftijd overleden. Hij speelde de afgelopen 18 jaar een belangrijke rol in de columns van Haverkamp. De gehandicapte jongen, ‘het liefste, zachtaardigste wezen in het universum’, overleed aan een longontsteking.

OPNIEUW MEER DAN 23.000 POSITIEVE TESTS Er zijn de afgelopen dag 23.066 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is het op een na hoogste aantal ooit. Er liggen momenteel 2430 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen. Dat is een stijging van 114 patiënten ten opzichte van een etmaal geleden. In andere landen worden de teugels aangehaald. In niet mis te verstane bewoordingen dringt de Duitse gezondheidsminister Jens Spahn bij de bevolking aan op vaccinatie. ,,Tegen het einde van de winter zullen Duitsers gevaccineerd, hersteld of dood zijn’’, sprak hij emotioneel.

" " Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ook in onze regio is het aantal positieve coronatests flink gestegen, al lijkt de situatie in de Bible belt te stabiliseren. Op maandag werden zes nieuwe overlijdens van de afgelopen dagen aan het RIVM gemeld.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

KIND EN MAXI-COSI UIT AUTO GESLINGERD Een piepjong kindje is ernstig gewond geraakt bij een bizar auto-ongeluk in Dordrecht. Nadat twee auto’s op de Baanhoekweg op elkaar botsten werd de Maxi-Cosi én het jonge kindje dat daarin zat uit een van de auto’s geslingerd. Vervolgens kwam de baby nóg eens in aanraking met een voertuig.

RUZIE OVER HEKWERK ONTSPOORT Een ruzie over een hek op de zandweg Oude Scheperweg in het buitengebeid van Aalten is zo hoog opgelopen, dat de gemeente en bewoners deze week de Raad van State om een uitspraak hebben gevraagd. Tijdens de rechtszitting in Den Haag bleek dat de gemeente Aalten van geen wijken meer wil weten: het hekwerk dat er al 25 jaar staat móet weg. Twee aanwonenden zijn daar flink ontdaan over. Vooral omdat de gemeente niet meer wil meedenken over oplossingen. „Dit is helemaal uit de hand gelopen”, zeggen de twee.

STAPELS KRANTEN OP HOOFD BEZORGSTER Wie Abigail Dekkers-Ohemeng voor het eerst ziet, kijkt vaak verbaasd nog even om. Loopt ze daar nou echt folders en krantjes rond te brengen met een enorme stapel op haar hoofd? Ja, zo brengt ze ze rond in haar Brabantse dorp Keldonk. Ze lacht: ,,Dit is voor mij gewoon het fijnst. Op mijn hoofd voel ik het gewicht helemaal niet. Tachtig kilo, dat is mijn max. De meeste mensen worden blij als ze me zo zien. Soms vragen ze of ze een foto mogen maken. Natuurlijk mag dat.”