Nieuws gemist? Zoon van Peter R. de Vries loopt gevaar en bloemen voor ‘lieve, sociale en stoere’ Esmee (14)

ERGERNIS BURGEMEESTERS OVER NEGEREN VUURWERKVERBOD | Ondanks een landelijk verbod werd er op veel plaatsen als vanouds vuurwerk afgestoken tijdens de jaarwisseling. Dit leidde tot grote ergernis en teleurstelling bij burgemeesters in de regio. Dat belooft weinig goeds als in de toekomst lokale verboden van kracht worden.

SCHOLEN MAANDAG WEER OPEN | Het kabinet heeft besloten dat de basisscholen na de kerstvakantie, op 10 januari, weer open kunnen. Middelbare scholen gaan ook weer open, net als de bso’s. Het hoger onderwijs blijft nog wel dicht tot 14 januari, hierover wordt die dag besloten. Onderwijsminister Slob toont zich gelukkig met dat besluit: ,,Ik ben blij dat we nu deze stap kunnen zetten. Er is opluchting, maar er is ook nog veel gaande. Het is nog geen rustig bezit, maar het is fijn dat kinderen weer naar school kunnen.”

OOK WEER AMATEURVOETBAL? | Ook het amateurvoetbal lijkt over niet al te lange tijd weer te kunnen beginnen. De KNVB wil in het weekeinde van zaterdag 5 en zondag 6 februari weer beginnen met de hervatting van de competities in het amateurvoetbal. Vanwege het coronavirus is er vanaf begin december in de meeste klassen niet meer gevoetbald.

HAND KWIJT DOOR VUURWERK | Een 16-jarige jongen heeft ernstig letsel opgelopen bij een ongeluk met vuurwerk op oudjaarsavond in Kootwijkerbroek. Het ging mis toen in de hand van de jongen een Cobra 6 plotseling ontplofte. Hulpdiensten bevestigen dat hij een hand moet missen. Een 17-jarige dorpsgenoot raakte ook gewond.

Volledig scherm Zo hard knalt een cobra 6. © DG

GULDEN NOG SPRINGLEVEND | Op 1 januari was het twintig jaar geleden dat we de gulden inwisselden voor de euro. In die twee decennia is veel veranderd. Toch heeft niet iedereen de oud-Nederlandse munt vaarwel gezegd. Zo is Richard nog fervent verzamelaar van de gulden, rekent Paul dure aankopen nog steeds terug naar de guldenprijs en Jan stopt soms zelf een gulden in zijn jukebox, zodat hij naar de Beatles of de Stones kan luisteren!

ZOON VAN PETER R. DE VRIES IN GEVAAR | Royce de Vries, zoon van de in juli vermoorde Peter R. de Vries, is door de politie gewaarschuwd dat ook hij gevaar loopt. De recherche onderzoekt een tip aan de politie dat onbekenden hem willen vermoorden. Reden kan zijn dat hij de zussen van kroongetuige Nabil B. als advocaat bijstond, al heeft hij direct na de aanslag op zijn vader de juridische bijstand aan hen gestaakt.

Volledig scherm Royce de Vries samen met zijn vader Peter. © Hollandse Hoogte / ANP

GEDOE BIJ PRIKLOCATIE TIEL | Verbazing alom bij mensen die naar de priklocatie in Tiel rijden om zich te laten vaccineren. Wie daar aankomt, wordt doorgestuurd naar een parkeerterrein aan de andere kant van industrieterrein Medel. Vanaf hier rijden pendelbussen af en aan naar de vaccinatielocatie aan de Biezenwei, omdat daar tijdelijk niet geparkeerd kan worden.